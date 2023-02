Rodney Linares explica ausencias y como manejará el infield

HËCTOR J. CRUZ

SANTO DOMINGO

El manager de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, Rodney Linares, dice sentirse “feliz” por dirigir un conjunto integrado por tantas estrellas.

“Cuando yo ví el roster en la televisión me sentí feliz. Y así me siento todavía porque esto no es una presión, sino una felicidad que recibo con suma confianza”, dijo Linares, en una entrevista para la Actualidad Deportiva de Listín Diario y el editor deportivo Héctor J. Cruz.

Linares explica que el proceso de conformación del equipo fue largo y de mucho trabajo, porque hubo que hablar con jugadores y equipos.

La entrevista está disponible en toda la plataforma digital de Listín Diario.

A continuación detalles de lo que se conversó con Linares sobre la rotación, la forma en que manejará la combinación de Manny Machado y Rafael Devers, los talentos que tiene en el short stop y segunda, los jardineros , la rotación de pitcheo y los relevistas.

Ausencias y alternos

Según Linares, los relevistas Emmanuel Clase, de Cleveland, y Félix Bautista, de Baltimore, no ingresaron al equipo por decisión de sus organizaciones. Dijo que Cleveland y Baltimore argumentaron el mucho trabajo que tuvieron ambos el año pasado y no pudo conseguirse sus servicios.

.- Sobre José Ramírez, de Cleveland, y Starlin Marte, jardinero de los Mets, se presentó un problema con la compañía de seguros de ambos. “Ellos vienen de cirugías durante la pausa, esos jugadores tienen seguros y fueron estas empresas quienes se habrían opuesto. Ellos querían participar, pero no se pudo por ese motivo”.

.- Alrededor del short stop y segunda base, Dominicana tiene sobrado talento en Jeremy Peña, Willy Adames, Wander Franco, Ketel Marte y Jean Segura. “Yo creo que eso es una bendición y ya veremos como lo manejamos, pero hay calidad de sobra para esas posiciones”. Linares añadió que Marte podría también ayudar en los jardines.

.- Para la primera base, señala que Robinson Canó pudiera ser un sustituto de Vladimir Guerrero Jr. pues ha jugado la posición anteriormente. Canó estará en la banca, y pudiera desempeñar distintos roles.

.- Dijo que Manny Machado será el antesalista de todos los días, y Rafael Devers será el Designado. “Hemos hablado siempre con Devers sobre esa situación y él está muy consciente de lo que sería su rol”., dijo.

.- La rotación de pitcheo tiene cuatro hombres: Sandy Alcántara, Johnny Cueto, Cristian Javier y Roansy Contreras. “Hasta ahora solo sabemos que Sandy es el hombre del primer juego el día 11 ante Venezuela. Luego, en los entrenamientos definiremos quienes siguen”. Dominicana juega vs. Nicaragua el lunes 13, vs. Israel el martes 14 y vs. Puerto Rico el miercoles15.

.- Preguntado si tiene un cerrador definido dijo que hay ocho relevistas con capacidad para ello. Habló de la regla para el relevo, pues si se usa un pitcher dos días seguidos hay que darle dos días de descanso.

.- Su coach de banca será Tony Díaz, quien realiza esas funciones con los Mellizos de Minnesota y en el pasado reciente fue manager del Licey.

.- Linares defendió la presencia de Nelson Cruz en el roster de 30 hombres, a la vez que desempeña las funciones de gerente general. ”Nelson es una pieza importante, puede ser un buen emergente y también puede abrir un juego ante pitcher zurdo. ·El, al igual que Canó, tiene méritos más que suficientes”.

.- Cuestionado sobre la calidad del equipo de Estados Unidos, solo dijo: “ ellos tienen que llegar a Miami. Ya nosotros estaremos allí cuando lleguen”.

.- César Valdez, el veterano, es parte de un grupo de seis lanzadores que estarán en reserva por si alguien se lesiona.

.- En Fort Myers, el equipo entrenará tres días, desde el día 6, y luego celebrará 3 partidos de fogueo ante Atlanta, Minnesota y otro conjunto.

Dominicana forma parte del grupo D en el evento que se celebra por 5ta. ocasión, desde 2006. Dominicana fue campeón en 2013 con Tony Peña de manager.

