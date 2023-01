La agencia libre llega a Lidom: Este es el listado de los 106 peloteros disponibles

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Por primera vez en la historia de la liga de beisbol invernal de República Dominicana los peloteros podrán declararse agentes libres.

Eso abre todo un nuevo proceso que permitiría reestructuraciones de los equipos y mejores negociaciones de dinero y tiempo de juego de los peloteros.

Hoy la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) presentó la lista de los jugadores elegibles para optar para la agencia libre.

En listado hay 26 jardineros; 25 jugadores del cuadro; hay 48 lanzadores y 7 receptores.

Este es el listado completo de peloteros disponibles para la agencia libre:

JARDINEROS

Almonte, Zoilo 2004

Cabrera, Melky 2008

Lagares, Juan 2008

Pérez, Juan Carlos 2009

Lake, Junior 2009

Rosario, Rainel 2010

Marte, Alfredo 2009

Mesa, Melky 2009

Ozuna, Marcel 2011

Peguero, Carlos 2007

Pérez, Eury 2010

Sierra, Moisés 2010

Beltré, Engel 2008

Castro, Leandro 2010

Tavárez, Aneury 2013

Paredes, Jimmy 2010

Puello, César 2010

Bonifacio, Emilio 2004

Rojas, Mel Jr 2011

Almonte, Abraham 2008

Moya, Steven 2011

Pie, Félix 2003

Santana, Danny 2011

Sosa, Rubén 2012

Pérez, Yefri 2014

Pimentel, Sandber 2015

INFIELDERS

Alcántara, Arismendy 2011

Calixte, Orlando 2011

Rodríguez, Ronny 2011

Villar, Jonathan 2010

Canó, Robinson 2002

Martínez, Michael 2007

Núñez, Gustavo 2008

Francisco, Juan 2007

Castro, Starlín 2009

Pujols, Albert 2002

Rodríguez, Aderlin 2011

Adames, Cristhian 2011

Florimón, Pedro 2007

Navarro, Yamaico 2008

Goris, Diego 2013

Franco, Carlos 2013

Asencio, Yeison 2012

González, Luis 2015

Torres, Ramón 2014

Valenzuela, Luis 2015

Espinal, Edwin 2014

Mercedes, Melvin 2014

Canelo, Malquin

Reyes, Pablo

Rijo,Wendel

LANZADORES

Feliz, Neftalí 2007

Mariñez, Jhan 2009

Martínez, Carlos 2011

Liz, Radhamés 2006

Madrigal, Wagner 2004

Méndez, Roman 2011

Obispo, Wirfin 2006

Sosa, Henry 2007

De paula, José Alberto 2010

Cabera, Yordy 2011

Capellán, Víctor 2009

Cisnero, José 2010

Díaz, José Rafael no draft

Familia, Jeurys 2009

Minaya, Juan 2010

Peralta, Wily 2009

Pimentel, Carlos 2009

Rodney, Fernando 2002

Sánchez, Ángel 2011

Cruz, Rhiner 2008

Gómez, Leuris 2010

Nova, Iván 2007

Romero, Enny 2011

Strop, Pedro 2004

Asencio, Jairo 2005

Bonilla, Lisalverto 2011

Cabral, César 2007

Germen, González 2011

Rogers, Esmil 2007

Valdez, César 2007

Vizcaíno, Arodys 2010

Santana, Ervin no draft

Abad, Fernando 2008

Domínguez, José 2010

García, Edgar A 2006

Mejía, Jenrry 2009

Ramírez, José A 2010

Simón, Alfredo no draft

Valdes, Raúl 2008

Garcés, Frank 2012

Arias, Gabriel 2012

Álvarez, Darío 2014

Fernández, José 2015

Guduan, Reymín 2015

Peña, Richelson 2015

Santos, Luis 2014

Aro, Jonathan 2014

Joaquín, Ulises 2015

RECEPTORES

Peña, Francisco 2008

Paulino, Carlos 2010

Sánchez, Gary 2011

Rivas, Webster 2013

Valerio, Charlie 2013

De La Cruz, Michael 2015

Mercedes, Yermín 2014