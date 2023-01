El Deporte sábado, 28 de enero de 2023

INVESTIGACIÓN

Usain Bolt despide a gerente comercial por caso de fraude en Jamaica

AP

San Juan, Puerto Rico

El velocista jamaicano Usain Bolt dijo a los periodistas el viernes que está desconcertado por la pérdida de 12,7 millones de dólares de su dinero de una firma de inversión privada local que las autoridades investigan como parte de un fraude masivo que comenzó hace una década atrás. Bolt también dijo que despidió a su gerente comercial y agregó que no fue una separación amistosa. Cuando se le preguntó si estaba "en quiebra", el atleta estrella retirado se rió. “No estoy arruinado, pero definitivamente me ha estropeado”, dijo. “Era por mi futuro. Todo el mundo sabe que tengo tres hijos. Todavía estoy cuidando a mis padres y todavía quiero vivir muy bien”. Los abogados de Bolt han dicho que la cuenta del atleta con Stocks and Securities Limited, con sede en Kingston, se redujo de casi 12,8 millones de dólares a unos 12.000 dólares. Le habían dado a la empresa hasta el viernes para devolver el dinero o enfrentar acciones civiles y penales. No estaba claro de inmediato si se había tomado alguna medida hasta el viernes por la noche. El abogado Linton P. Gordon no devolvió un mensaje en busca de comentarios. Le dijo al periódico Jamaica Observer que el público debería anticipar lo “esperado y lo inesperado” en el caso. “No hay nada que decir en esta etapa, dado lo que está sucediendo”, dijo. “Nos hemos reunido con personas y estamos tratando ciertos asuntos”.