La gran final

TONY PIÑA

A pesar de que la Serie Final efectuada entre Estrellas Orientales y Tigres del Licey finalizó con los azules obteniendo un triunfo amplio de cuatro victorias en cinco decisiones, la realidad es que en cada partido la lucha fue intensa y cerrada, con excepción del segundo en que los futuros campeones ganaron con anotación de ocho por tres. Los verdes fueron unos dignos rivales que lucharon con gallardía.

Individualmente lo relevante de ese evento culminante lo constituyó la ofensiva que generó Jorge Alfaro como Bateador Designado aportando dos importantes cuadrangulares y el dramático incogible que en la segunda parte del décimo episodio disparó Mel Rojas Jr. remolcando la carrera que decretó el triunfo final del Licey y la obtención del trono.

No obstante, hay que destacar la defensa del equipo azul. En ese mismo juego final, fue determinante la jugada que en la primera parte del quinto episodio logró Sergio Alcántara haciendo out en la goma a Robinson Canó con un disparo potente y certero. Lo ocurrido deberá ser recordado por mucho tiempo; con dos fuera, Canó consiguió un hit sencillo y a seguidas Jeimer Candelario disparó un fuerte batazo hacia el bosque izquierdo en el que Rojas perdió por instantes la bola, provocando que el corredor pasara como un bólido por la antesala y siguiera hacia el plato intentando la anotación que emparejara el marcador a una. En ese momento recibía Alcántara la pelota de parte del guardabosque izquierdo que se había apresurado en recuperarla, realizando el señalado disparo que fulminó a Canó. Si eso no se hubiese logrado probablemente el partido no se extendería a los diez episodios y las Estrellas lo ganarían dos a una.

La defensa azul fue categórica para la obtención de su vigésimo tercera corona. No cometieron errores en los primeros cuatro partidos y la combinación de Alcántara en el campo corto y Michael De León en la intermedia tuvieron 37 oportunidades de fildeo sin cometer una pifia, el primero hizo nueve outs y nueve asistencias y el segundo cinco outs y catorce asistencias.

En mi particular anotación, le doy a esa defensa tanta o más preeminencia que a la ofensiva generada.