Djokovic se enfrenta a Paul en semifinales

AP

Melbourne, Australia

Es el día de la semifinal masculina y, por supuesto, Novak Djokovic está en la mezcla. Interpreta al norteamericano no cabeza de serie Tommy Paul, mientras que la otra semifinal masculina es el No. 3 Stefanos Tsitsipas contra el No. 18 Karen Khachanov.

Djokovic está en una racha de 26 victorias consecutivas en Melbourne Park y se ha visto particularmente dominante desde que el dolor en el tendón de la corva izquierda dejó de molestarlo.

Tomó 11 sets seguidos y perdió solo 27 juegos en ese lapso. Djokovic busca un décimo título del Abierto de Australia y el 22º trofeo de Grand Slam en general, lo que lo empataría con Rafael Nadal en el récord masculino. También tiene marca combinada de 18-0 en semifinales y finales en Melbourne.

Djokovic no jugó en el torneo del año pasado tras ser deportado del país por no estar vacunado contra el COVID-19. Tsitsipas, quien fue subcampeón de Djokovic en el Abierto de Francia de 2021, le da crédito al ex jugador australiano Mark Philippoussis por ayudar como co-entrenador con el padre de Tsitsipas.

“La razón por la que Mark es parte del equipo es porque la dinámica ha demostrado que es buena”, dijo Tsitsipas. “No ha habido ningún roce. Nunca hay malentendidos o cosas que lleven a un conflicto. Estoy disfrutando esto. Tsitsipas está invicto en nueve partidos esta temporada.

En la final de dobles mixtos, Sania Mirza y ??Rohan Bopanna jugarán contra Rafael Matos y Luisa Stefani. Mirza, de 36 años, está jugando en su último torneo de Grand Slam antes de planear retirarse el próximo mes.

