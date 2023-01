Rybakina y Sabalenka se enfrentarán en la final femenina del Abierto de Australia

AP

Melbourne, Australia

Lo que parecía tan diferente, tan desalentador, incluso, de tratar de ganar un título de Grand Slam a Elena Rybakina hace poco más de seis meses, ahora se está dando con bastante naturalidad.

Y si logra ganar un partido más, sumará un campeonato en el Abierto de Australia al que acumuló en Wimbledon.

Rybakina, una joven de 23 años que representa a Kazajstán, alcanzó su segunda final en un lapso de tres torneos importantes al vencer el jueves 7-6 (4), 6-3 a Victoria Azarenka en Melbourne Park, lo que indica un rápido ascenso hacia la cima del tenis.

“Todo era nuevo en Wimbledon”, dijo Rybakina después de anotar nueve aces en las semifinales para elevar su total líder en el torneo a 44. “Ahora entiendo más o menos qué esperar”.

Eso podría ser útil el sábado, cuando se enfrente a la cabeza de serie No. 5 Aryna Sabalenka de Bielorrusia. Sabalenka alcanzó su primer partido por el título de Grand Slam a los 24 años al vencer a la no cabeza de serie Magda Linette 7-6 (1), 6-2 en la segunda semifinal del jueves.

Sabalenka mejoró a 10-0 en 2023, ganando los 20 sets que disputó esta temporada.

Más importante aún, la victoria sobre Linette le dio a Sabalenka su primera prueba del éxito en una semifinal de Slam después de ir 0-3 en esa etapa hasta ahora, perdiendo cada intento anterior por un marcador de 6-4 en el tercer set.

Rybakina y Sabalenka emplean un tipo de tenis algo similar, basándose en grandes servicios y grandes golpes en la línea de base. Sin embargo, Sabalenka es mucho menos cautelosa, y su inclinación por el juego de alto riesgo y alta recompensa fue evidente contra Linette, quien nunca antes había pasado de la tercera ronda en 29 apariciones en majors.

Sabalenka terminó con una enorme ventaja de 33-9 en tiros ganadores, pero también compiló más errores no forzados, incluido un trío que llevó a Linette a romper en blanco en el primer juego.

La clave de ambas semifinales resultó ser un desempate en el primer set. Azarenka perdió la marca en sus golpes, en su mayor parte, facilitándole las cosas a Rybakina, mientras que Sabalenka tomó una ventaja de 6-0 con los suyos. No fue el caso que todos y cada uno de los disparos que hizo Sabalenka aterrizaron justo en una línea, pero debe haberle parecido así a Linette.

“En el desempate, realmente encontré mi ritmo”, dijo Sabalenka. “Empecé a confiar en mí mismo. Empecé a buscar mis tiros”.

La victoria de Rybakina sobre Azarenka, la campeona en Melbourne Park en 2012 y 2013, se sumó a lo que ya era una carrera impresionante a través de una serie de grandes oponentes. También venció a la No. 1 Iga Swiatek y a la No. 17 Jelena Ostapenko, ambas propietarias de títulos importantes, y a la subcampeona del Abierto de Australia 2022, Danielle Collins.

“Sin duda, son jugadoras con mucha experiencia”, dijo Rybakina, cuyos padres y hermana han estado en la ciudad durante todo el Abierto de Australia. “Sabía que tenía que concentrarme en cada punto”.

Entregó servicios a hasta 117 mph (189 kph) y golpes de fondo punzantes que usó para cerrar puntos aparentemente a voluntad el jueves. Su desempeño fue particularmente notable contra una regresadora y defensora tan establecida en canchas duras como Azarenka, ex número 1 y tres veces finalista en el US Open.

“Un poco difícil de digerir”, dijo Azarenka. “Obviamente, tuve bastantes oportunidades que me di”.

Rybakina tiene solo 23 años, 10 años más joven que Azarenka, y el futuro parece brillante en este momento.

Rybakina podría estar en el puesto 22 en Melbourne y en el puesto 25, pero esos números son bastante engañosos y no indican en absoluto su talento y forma. Ella no recibió el golpe habitual de su título en julio pasado en Wimbledon, donde se otorgaron cero puntos de clasificación después de que el All England Club prohibió a los jugadores de Rusia y Bielorrusia debido a la invasión de Ucrania.

Rybakina nació en Moscú; se mudó a Kazajstán en 2018, cuando ese país se ofreció a financiar su carrera como tenista.

Hacía brisa y frío en el Rod Laver Arena desde el comienzo de Rybakina vs. Azarenka, con la temperatura por debajo de los 70 grados Fahrenheit (20 grados Celsius).

Eso tuvo un papel en la forma en que el primer set fue un sube y baja, ya que cada jugador parecía ganar la ventaja y luego ceder con la misma rapidez. Ambos encontraron que las condiciones ralentizaban las pelotas de tenis.

“Juzgué mal muchas bolas”, dijo Azarenka.

Rybakina encontró problemas similares y su inconsistencia ocasional fue resumida por el primer juego. Comenzó, bastante desfavorablemente, con una doble falta, antes de aguantar con la ayuda de tres ases.

Azarenka se adelantó rompiendo para una ventaja de 3-2 con una volea ganadora saltando y de extensión completa con ambas mujeres en la red. Rybakina, sin embargo, rompió de regreso y luego una vez más para subir 5-3.

Azarenka salvó un punto de set en el 5-3 con un tremendo golpe de derecha en la línea, terminó ganando el juego con un revés que acentuó con un grito de "¡Vamos!"

Un desempate lleno de errores terminó con Azarenka empujando un golpe de derecha desviado para coronar un intercambio de 11 golpes, y el set perteneció a Rybakina. Ella rompió en amor por una ventaja de 2-1 en el segundo, y mientras compitieron durante otros 25 minutos, el resultado nunca estuvo realmente en duda.

Claro, Rybakina volvió a fallar un poco mientras intentaba sacar la victoria en 5-2. Nadie esperaba que Azarenka se fuera tranquila. Pero un último quiebre, ayudado por una doble falta de Azarenka, permitió a Rybakina dar un paso más hacia otro trofeo.

“Lista”, dijo, “para dar todo lo que me queda”.