"La agencia libre podría ser muy complicada"

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

Por los predios de los campeones Tigres del Licey, la agencia libre es un sistema que aún se encuentra en una etapa “cruda” para ser implementada en el béisbol dominicano.

De esta forma lo reveló el propio presidente de ese equipo, Ricardo Ravelo, quien agregó que existe el temor de que con su posible incorporación en el seno de la Liga Dominicana de Béisbol a partir del próximo 15 de febrero se den “palos a ciegas” en la que saldrían todos afectados.

“Francamente pienso que ningún equipo está preparado para eso, la agencia libre está muy cruda y entendemos que aún no es el momento para implementarla y no hay reglamentos definidos”, expuso Ravelo, tras conversar con Héctor J. Cruz, Editor Deportivo y Pedro G. Briceño, redactor del Listín Diario durante su participación en el Café Deportivo de este rotativo.

Como complicada, neurálgica y peligrosa consideró el abogado el sistema de agencia libre que se espera establecer desde febrero 15, tras la firma de un convenio entre la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga Dominicana de Béisbol.

“Pensamos que todo esto debió haber sido muy bien estudiado y analizado antes de comenzar a ser puesto en práctica, ya veremos lo que pasará”, agregó el presidente azul sobre el sistema que según muchos pudiera causar una gran revolución en el béisbol.

Interioridades

Y Ravelo fue mucho más lejos y expresó que lo ve tan nebuloso que muchas personas ni siquiera se imaginan algunas de las cosas que pueden suceder en ese sentido.

Y puso como ejemplo, que en algunos equipos determinados se pudieran estar haciendo filas de peloteros que quisieran firmar con estos, hecho que volvería a provocar un desequilibrio en la Liga.

Y para Ravelo, lo más penoso sería que esto sucediera, pues en la actualidad Lidom disfruta de gran equilibrio, hecho que se fortalece en que cinco franquicias diferentes han levantado el trofeo en igual cantidad de años.

Además justo esta campaña se cumplió una década en que ningún club repite campeonato, hecho que por última vez ocurrió en el 2011-12 y 2012-13 cuando el Escogido levantó el trofeo.

Previo a esto, el espacio más amplio sin repetir cetros había sido de cinco años y ocurrió dos veces en el período 1990-95 y 2001-05, aunque en este último lustro, el circuito solo vio ganador al Licey y las Aguilas.

“El sorteo de novatos ha llevado un gran equilibrio en la Liga y esto es más que confortable”, señaló. “La agencia libre puede provocar un nuevo desequilibrio”, añadió.

Y más según afirmó cuando nos e tiene un reglamento de una elevada cantidad de páginas en la que los principales ejecutivos de todos los equipos puedan sentarse a discutir y analizar cada uno de los aspectos que esta involucraría.

“Al menos esa es mi opinión, la he manifestado, de hecho estuve en desacuerdo con ese contrato con Fenapepro por varias razones”, agregó.

En su encuentro con Listín Diario dijo no saber cuál será el real funcionamiento, no existe una claridad de cuáles son los peloteros que calificarían entre otros aspectos.

Licey entre 21

y 24 en agencia libre

Audo Vicente, gerente general del Licey expresó en el programa la Hora del Deportes que al menos entre 21 y 24 peloteros de los 100 inscritos por este club optarían por la agencia libre en febrero.

Según Vicente, los felinos junto a las Aguilas y Estrellas serían de los que más tendrían en el sistema que se espera implementar.

“Creo que la agencia libre conllevará a un incremento en la escala salarial de los equipos con los peloteros”, externó Vicente a Héctor J. Cruz, productor de la Hora del Deporte.