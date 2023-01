Albricias: Licey-Estrellas casi a la final

Héctor J. Cruz

Por si alguien lo ha olvidado, me permito recordar a todos que el pronóstico inicial del round robin era Aguilas y Licey. Y la generalidad lo hizo así, partiendo de los resultados de la vuelta regular, cuando ambos equipos dominaron a su antojo.

Eso incluyó el hecho cierto, estadístico, de que los Gigantes tuvieron un desempeño mediano con 25-25, aunque clasificaron sin muchas dificultades. Pero las Estrellas solo ganaron 23 juegos con 27 derrotas, y de ahí el perfil de la semifinal.

Ahora resulta que las Estrellas han ganado 4 en línea, incluyendo la victoria fácil de 5-2 ante los Gigantes anoche.

Y anoten este dato: en el round robin Licey le ganó sus primeros 4 juegos a los verdes, que apenas lograron su único triunfo el pasado viernes, en San Pedro.

ESCENARIO: Tanto Licey como Estrellas se alejan a 3 juegos de Gigantes y Aguilas, los dos de abajo están en jaque, con un “mate” muy cercano. Pero, existe cierta posibilidad matemática que debemos respetar hasta que las cosas se concreticen.

El único chance de un posible empate en segundo lugar es el siguiente:

- Si Aguilas o Gigantes ganan sus 3 juegos.

- Si Licey o Estrellas pierden sus 3 juegos.

Licey y Estrellas tienen juego el viernes 13, último día del calendario. Antes de eso, los equipos estarán enfrentándose entre sí y entre Licey y Estrellas el primero que gane uno pasará a la final en forma automática. En cualquier momento podrían pasar los dos y ahí mismo finaliza la semifinal.

HISTORIA: ¿ y cuántas veces Licey y Estrellas se han enfrentado en una final, cuándo fue la última vez?

El colega Alex Rodríguez me pasa el dato. Estos clubes se han medido 3 veces en la final. La primera fue en 1954, la primera corona de los verdes con el cubano Ramón Bragaña de manager. La segunda fue en 1972-73 ganando los azules y el manager era Tom La Sorda. Y Licey repitió contra las Estrellas en 1980 con Del Crandall de dirigente.

EL HÉROE: Emilio Bonifacio, el Dueño del Play, hizo de todo ayer. Empezó con su cuarto triple de la jornada, luego aportó dos dobles haciendo las cosas fáciles para los felinos. Antes del juego de ayer, Bonifacio tenía promedio de .311, 2 jonrones, 13 empujadas, OBP de .346. El dueño de todo.

IMPRESIONANTE. Espectacular lo sucedido ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Liceístas y aguiluchos asistieron masivamente, como siempre ocurre con los partidos entre los dos equipos. Para los liceístas era día de euforia, para los aguiluchos día de esperanzas, pero no mucho. Porque Yunesky Maya no era buena garantía para los cibaeños, como no lo fue, permitiendo cuatro anotaciones en su breve salida. Además, las Aguilas venían de perder dos juegos seguidos ante las Estrellas y en 18 innings apenas anotaron una vuelta.

¿Y las boletas, qué? El mercado negro manda, mientras la gente de pro-consumidor, Eddy Alcántara, sigue encantada con su foto en los periódicos prometiendo solución. Así de simple.

LOS GIGANTES: Las Estrellas ganaron 5 por 2, en el 7mo. jonronazo de bases llenas por el receptor José Briceño puso el marcador 5 por 0, y eso fue todo. En el noveno, los Gigantes hicieron dos, las de la vergüenza.

¿TERMINÓ TODO? Diríamos que para Gigantes y Aguilas sí, que Licey y Estrellas van a la final, y que solo hay que completar el formulario de rigor. ¿O no es así?. Dicen que la pelota es loca, y siempre cualquier cosa puede pasar. Esperen pues, el milagro: que alguien de los de adelante pierda sus tres juegos, y alguien de los de tras gane sus tres juegos. Yo estaré por ahí siendo testigo de la historia, pero no creo en esa posibilidad.