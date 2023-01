Estrellas derrotan a las Águilas 10-6 y provocan cuádruple empate

San Pedro de Macorís

Las Estrellas frenaron una racha de tres derrotas al derrotar 10-6 a las Águilas Cibaeñas en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad y correspondiente a la serie semifinal del torneo de béisbol otoño-invernal 2022-2023. Edward Olivares fue el “Jugador Estrella” de las Estrellas al batear de 2-2 con dos carreras remolcadas y tres anotadas en su último partido de la temporada con el uniforme oriental. “Esta victoria nos pone en una buena posición. Hay que seguir tirando para adelante. En la unión está la fuerza, hemos estado agresivos en el plato y estamos haciendo un buen trabajo en equipo”, dijo Candelario. La victoria le permite al equipo de la enseña verde provocar, por segunda ocasión en el Round Robin, un cuádruple empate en el primer lugar tras el triunfo de los Gigantes del Cibao ante los Tigres del Licey en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Stephen Tarpley (1-0) se acreditó el triunfo, con una labor de dos entradas y un tercio de dos hits, una carrera y un ponche. En tanto, el revés fue para Carlos Martínez (0-2), quien no pudo sacar un out tras permitir un imparable, tres carreras y cuatro transferencias. El Todos contra Todos recesa hasta el próximo lunes, cuando las Estrellas visiten a los Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís a partir de las siete de la noche. Por las Estrellas abrió Edwin Uceta, quien trabajó tres entradas de tres hits y una carrera. Fue escoltado por Tarpley (2.1), Chester Pimentel (0.2), Gerson Moreno (1.0), Gerson Bautista (0.2) y Ronel Blanco (0.1). En tanto, por las Águilas inició en el montículo Martínez, quien no completó un tercio tras permitir un imparable, tres carreras y cuatro boletos. Fue relevado por José José (2.0), Joe Van Meter (1.0), Joel Peguero (1.0), Randall Delgado (0.0), Junior Fernández (1.0), Darío Álvarez (1.0), Neftalí Féliz (1.0) y Fernando Abad (1.0). Las carreras Las Águilas se encargaron de colocarle número a la pizarra en la misma apertura del partido por rodado por la tercera base de Jerar Encarnación. En el cierre de ese episodio, las Estrellas fabricaron tres carreras, una primera por sencillo de Jeimer Candelario, otra por transferencia con las bases llenas a Edward Olivares, y una tercera por imparable de Oscar González. En la parte baja de la tercera entrada, las Estrellas volvieron al ataque con otras dos carreras por sencillo de Robinson Canó y batazo para doble matanza de González. En el cierre del quinto episodio, los orientales continuaron con su ataque ante el picheo de las Águilas con tres carreras más producidas por doble de González, sencillo de Sandber Pimentel y doble matanza de Gustavo Núñez. En el sexto, las Águilas lograron su segunda vuelta por imparable de Jonathan Villar. En esa misma entrada, el equipo petromacorisano logró otras dos por sencillos consecutivos de Olivares y Canó. En el séptimo, el conjunto cibaeño volvió al ataque con dos más producto de un imparable de Eliezer Álvarez. En tanto, en el octavo los dirigidos por José Leger lograron otras dos por sencillo de Joe Hudson.