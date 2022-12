Rafael Devers y su contrato, la principal duda de los Medias Rojas

Mike Lupica

MLB.com

Como Shohei Ohtani no hay nadie en el béisbol. No ha habido nadie como él en 100 años, desde que Babe Ruth brilló primero como lanzador y luego como bateador. Ohtani podrá convertirse en agente libre en un año. Nadie sabe qué pasará con eso, dónde podría terminar y si seguirá con los Angelinos o no.

A pesar de todo eso, es otro potencial agente libre para el 2023-24 que, debido a su edad, su historial y sus profundos lazos con una franquicia histórica con una rabiosa fanaticada, podría representar una historia más dramática.

Medias Rojas quieren ver a Devers en Boston

Se trata del dominicano Rafael Devers, de 26 años, uno de los mejores bateadores jóvenes que han vestido el uniforme de los Medias Rojas. Pero es más que eso cuando se trata del antesalista. Mookie Betts, su excompañero de equipo, se ha ido del Fenway Park y está con los Dodgers. Xander Bogaerts—quien había jugado toda su carrera en Boston—acaba de firmar con los Padres.

Devers se convertiría en agente libre después de la próxima temporada. Dicen los Medias Rojas que harán todo lo que puedan para retenerlo con una extensión de contrato. ¿Y por qué no? Él es su mejor jugador, tal como lo fue Betts. Es piedra angular de su ofensiva de Boston, como lo fue una vez el dominicano David Ortiz. Devers estuvo en el terreno del Dodger Stadium junto a Betts y Bogaerts cuando los Patirrojos ganaron su último título de Serie Mundial en el 2018. En el 2021, cuando Boston estuvo a dos victorias de alcanzar otro Clásico de Otoño, Devers dio cinco jonrones y empujó 12 carreras en 11 partidos de aquella postemporada.

Eso fue hace 14 meses. Pero ahora, Devers parece ser el último de los mohicanos en los Medias Rojas. Es otro motivo por el que el quisqueyano tiene todo el poder de su lado. No conectó 62 cuadrangulares la campaña pasada, como lo hizo Aaron Judge en los Yankees. Comparados con los de Judge, los números de Devers fueron discretos en el 2022: Veintisiete vuelacercas, 88 impulsadas y una línea de .295/.358/.521. Pero de tantas maneras, sobre todo por dónde juega Devers y la base de fanáticos de Boston, los Medias Rojas no pueden darse el lujo de perderlo… tal como los Yankees no podían darse el lujo de perder a Judge.

Esto dijo el manager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora, acerca de Devers:

“Ha sido divertido verlo crecer. Su pasión por ganar es auténtica y él toma en serio lo que hace”.

Los fanáticos toman en serio ver a Devers. El resto del núcleo de aquel equipo del 2018, el mejor en la historia de los Patirrojos y que ganó 108 juegos en la campaña regular antes de tener récord de 11-3 en la postemporada, se ha ido. Ha pasado tanto últimamente en Boston que el avance sorpresivo del club en la postemporada del 2021—antes de que los Astros finalmente los eliminara en la Serie de Campeonato de la Liga Americana—parece un recuerdo distante. Betts no recibió una extensión de contrato y fue canjeado a los Dodgers antes de la temporada del 2020. Lo mismo con Bogaerts, quien se encuentra en San Diego ahora.

En este momento, la situación de Devers se ha magnificado.

Devers es el mejor jugador de los Medias Rojas, el más popular. Es cuatro años más joven que Judge y que Bogaerts. El dominicano no sólo tiene un talento impresionante, sino también podría mejorar con más experiencia y más disciplina en el plato. Y todo eso significa que en las negociaciones con los Patirrojos, es él que tiene todo el poder.

El máximo ejecutivo de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Chaim Bloom, dijo lo siguiente al Boston Globe en estos días.

“(Darle una extensión a Devers) es algo que hemos querido hacer mucho. Continuamos esperanzados de poder darle una extensión. Vamos a seguir intentándolo y esperamos que podamos alinearnos”.

El problema es que todo el mundo sabe lo loca que ha sido la agencia libre en el último mes. Judge firmó un contrato récord con los Yankees, Bogaerts fichó por 11 años con los Padres. Trea Turner recibirá más dinero garantizado en su pacto con los Filis que Bogaerts. Jacob deGrom dejó a los Mets por un gran pacto, pero los de Queens reaccionaron con la firma de Justin Verlander. Y claro, los Mets acaban de pactar con el puertorriqueño Carlos Correa.

Y de esa manera, los Medias Rojas están bajo la lupa con su antesalista. Se ha informado que Devers no negociará con Boston después de finalizados los entrenamientos del 2023. De repente, los Patirrojos tienen poco más de tres meses para procurar a largo plazo los servicios de “Raffy”. Aún no es un agente libre. Pero se siente así en la Nación Medi.