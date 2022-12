Peña Suazo, deportista

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

La noche del lunes me encontré con Peña Suazo (el popular merenguero) en un restaurante de Santo Domingo. En un momento lo saludé y le pregunté si sabía algo de deporte y me dijo: “claro, usted es el gurú de los deportes en este país”. Claro que me puse algo rojo, pero saqué “pechito” y le cambié el tema. Estaba exagerando.

Me comentó, en otro sentido, que tiene un hijo estudiando en USA y que es buen pelotero, con la esperanza de firmar, pese a que tiene 23 años de edad. “¿A esa edad?", le dije. Y me dijo que sí, que eso es normal en el sistema norteamericano. Tipo simpático y educado, aparte de buen músico, Peña Suazo también es cercano seguidor del deporte. Mis afectos para él.

EL FAVORITISMO

El análisis más lógico de este round robin está relacionado con lo sucedido durante la vuelta regular. Licey ganó 34 juegos, las Águilas 32, los Gigantes lucharon mucho para alcanzar 25 y las Estrellas alcanzaron 23 triunfos con 27 derrotas en una campaña a deber.

Es correcto pensar que Licey y Águilas van al round robin con un favoritismo bien claro a pesar de los recortes de personal y algunas lesiones, como el caso de Oneil Cruz, de los azules. Pero les confieso que el caso de Oneill siempre lo mantengo en reservas por qué dudo mucho que los Piratas lo dejen jugar todo el camino.

La buena noticia del Licey es que Ronny Mauricio parece que irá hasta el final, aparte de la integración de Nomar Mazara. El principal elemento que tienen los felinos este torneo es la química ganadora.

Ya lo demostraron en su primer partido del round robin cuando sorprendieron a todos con una superba actuación del cubano Raúl Valdés. Y que conste, sus principales lanzadores de la regular están disponibles: Steve Moyers, César Valdez y Esmil Rogers.

Los Gigantes, con 25-25, tienen una gran capacidad de recuperación, pero empiezan esta semifinal con la ausencia de cuatro estelares, todos lesionados: los jardineros José Sirí y Tito Polo, el short Hanser Alberto y el antesalista Kelvin Gutiérrez.

Las Águilas tienen su núcleo casi intacto, reforzado con Juan Lagares y Zoilo Almonte, y las Estrellas añaden los refuerzos Danny Santana, Jeimer Candelario, además de Robinson Canó, cuya ofensiva será un misterio.

¿Se despegarán Licey y Águilas, como en la regular, o el round robin será disputado? Ya veremos.

EL CATCHER: Pedro Severino, veterano receptor dominicano, firmó contrato con los Padres de San Diego, un pacto de liga menor invitado a los entrenamientos. Si hace el equipo pudiera ganar US$1.9 millones. En 2022, Severino no pudo jugar mucho pues el 5 de abril fue suspendido 80 juegos por dopaje. Jugó aquí con el Escogido y su actuación fue discreta, con promedio de .264, 1 Hr., 13 empujadas.

OTRO VETERANO: San Diego sigue en el mercado y firmaron a Matt Carpenter, que viene de una buena actuación con los Yanquis de Nueva York. Carpenter puede encajar como designado, primera base o jardinero, a ver si puede ir todo el camino de la larga campaña regular. El pacto es por 6 millones de dólares, con chance de regresar en el 2024 por la misma suma. De por vida, el veterano de 37 años de edad tiene 170 jonrones. Con los Yanquis bateó para .305, 15 jonrones y 37 empujadas.

LA ALINEACIÓN: Hay que reiterar lo que ha sucedido a los Gigantes del Cibao en este round robin. Anoche, por ejemplo, estuvieron fuera de la alineación José Siri, Tito Polo, Hanser Alberto, Kelvin Gutiérrez y Henry Urrutia… Ellos pueden ser los cinco primeros bateadores del equipo, metiendo en el medio a Marcell Ozuna, que serían los primeros 6. Mala cosa y podrían ir así hasta la fecha del 2 de enero, más o menos. Para esa época se habrán celebrado 8 partidos.