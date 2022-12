Equipos eliminados tuvieron 6 managers

Héctor J. Cruz

Es llamativo el dato de que los dos clubes eliminados en Lidom este invierno fueron aquellos que cambiaron de manager, al extremo de que cada cual tuvo tres dirigentes.

Los Toros empezaron con Pat Listach, quien apenas dirigió 6 o 7 juegos, luego interinamente estuvo Héctor Borg (el manager de la medalla olímpica de Tokyo) y finalmente entró Andy Barkett.

Al final, los Toros quedaron con 18-32 y quedaron fuera del round robin por 2do. campeonato seguido.

El Escogido, que corrió igual suerte, tuvo tres dirigentes. El primero fue el boricua Pedro López, el segundo Felipe Rojas Jr., y finalmente el veterano Dave Jauss, quien ha dirigido en múltiples ocasiones en Lidom. Los rojos tuvieron igualmente 18-32 y quedan fuera por segundo torneo corrido.

López, por cierto, tomó otro empleo en el torneo pasando a ser coach de bateo de las Estrellas Orientales y permanece en el puesto.

Quedaron vivos, como managers, los que empezaron con los verdes, el propio Tatis, José Offerman en Licey, José Leger en las Águilas y Luis Urrueta, de los Gigantes.

REPITIENDO: Los cuatro clasificados son los mismos del pasado torneo 2021-22. ¿Tiene esto algún significado? En primer lugar que habla bien de esas franquicias porque han revalidado su trabajo positivamente. En segundo lugar, habla mal de Toros y Leones que fracasan por segunda vez seguida.

Los Toros, por cierto, tienen en Raymond Abreu el gerente más longevo en la actualidad, digamos que seis torneos. ¿Sería este su último o continuará?

¿Y el Escogido? Luis Rojas, su gerente general, tuvo su primera experiencia como tal y en Grandes Ligas continúa como coach de tercera de los Yanquis. Algunos sectores de los rojos, incluyendo fanáticos, han hecho trizas a Luis, pero un año no puede ser parámetro.

Es posible que merezca al menos otra oportunidad, si es que él la desea. Me permito recordar que Luis fue el último manager campeón del Escogido hace 6 torneos. Eso sucedió en el campeonato 2015-16 y ya suman 6 los campeonatos corridos sin ir a una final.

VOLVIÓ: Anoche vi a Robinson Canó como tercer bate del equipo oriental. Es significativo el hecho, pues se trata de un hombre que está semi-retirado del béisbol, tiene 39 años de edad, y en 2022 fracasó con 3 equipos de Grandes Ligas. Y sepan esto: todavía los Mets le deben US$$22 millones para el 2023. Aunque no lo jueguen. ¿Cómo le irá?

KERSHAW VA: Este lunes, el lanzador zurdo Clayton Kershaw anunció que se sumará al equipo de Estados Unidos para el clásico mundial del próximo año. Dice el veterano de 34 años que está interesado en sumar un logro más a su brillante carrera. Ha ganado título de serie mundial y Cy Young y quiere disfrutar el clásico. En 2022, con los Dodgers tuvo marca de 12-3 y 2.28 y firmó por un año.

Para fines de recordación, ya los Estados Unidos tienen confirmado el siguiente equipo:

C: J.T. Realmuto, Will Smith

1B: Pete Alonso, Paul Goldschmidt

2B: Trevor Story

SS: Tim Anderson, Trea Turner

3B: Nolan Arenado, Bobby Witt Jr.

OF: Mookie Betts, Cedric Mullins, Mike Trout, Kyle Tucker

SP: Nestor Cortes, Nathan Eovaldi, Kyle Freeland, Merrill Kelly, Clayton Kershaw, Lance Lynn, Miles Mikolas, Brady Singer, Adam Wainwright, Logan Webb

RP: Daniel Bard, David Bednar, Nick Martinez, Adam Ottavino, Ryan Pressly, Dillon Tate, Devin Williams.

MOVIMIENTOS: El lanzador Seth Lugo firmó por dos años con los Padres de San Diego, que siguen invirtiendo... Ahora se están haciendo “equipos” con los peloteros que están en la agencia libre... ¿Volverá Gary Sánchez de titular con alguien, dejarán fuera a Nelson Cruz?

DE LIDOM: En los premios de Apolo, la gente del Licey arrasó y eso causa mucha picazón en Santiago. Sobre todo, porque había la esperanza de que le dieran el Manager del Año a José Leger, lo cual hubiera sido muy merecido. Pero se había advertido que las votaciones son en la capital y que hay mayoría de periodistas simpatizantes del Licey,lo cual funciona aquí. También fue sorpresa la elección de César Valdez por encima de los otros candidatos, Yuneski Maya y Carlos Hernández... José Offerman está super contento, aunque a él eso como que le resbala... Ronny Mauricio fue un ganador fácil y anoche pegó triple en su primer turno del round robin.