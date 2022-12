Valdez logra quinta victoria, Alcántara jonrón, Licey se impone a los Toros

Santo Domingo

Los Tigres del Licey consiguieron anoche su victoria número 31 del torneo invernal al blanquear tres carreras por cero a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya.



El veterano César Valdez tiró primores, nueva vez, al pintar en blanco en seis entradas a sus rivales. Además, es la tercera victoria que logran en forma consecutiva.



Con esa derrota, los Toros, al caer derrotados pusieron su marca en 18-30, dieron un peligroso resbalón en busca que acercarse a las Estrellas Orientales.



El derecho azul, quien se acreditó su sexta victoria al hilo, sin derrotas, al trabajar en seis entradas, no permitió carreras, permitió cuatro hits, ponchó a cinco bateadores y le dio paso a Justin Grimm.



En el octavo por los Tigres lo trabajó Hansel Robles y en el noveno lanzó Jairo Asencio para alcanzar su juego salvado número 14 del torneo invernal. Licey pegó 10 hits y no cometió errores. Los Toros pegaron cinco imparables, y no anotaron con un error en el campo.



Por los Toros inició el encuentro de pelota, Pedro Vásquez, que laboró en 2.1 entradas, permitió dos carreras, tres hits. También lanzaron José José y Keury Mella y Joel Peguero. Vásquez cargó con el fracaso (1-1)



Los destacados



El ataque ofensivo de los bengaleses fue dirigido por Sergio Alcántara con jonrón y doble, con una vuelta producida. Oneil Cruz despachó tres hits, Emilio Bonifacio se fue con dos imparables, al igual que Miles Mastrobuoni con dos hits.



Las carreras



Los primeros en anotar fueron los Tigres del Licey en el primer episodio ante Pedro Vásquez. Después de dos outs, Johan Rojas se embasó por error, de primera base, luego se robó segunda, Miles Mastrobuoni pegó doblete al central para remolcar a su compañero.



En el tercero, Sergio Alcántara produjo la segunda vuelta de los añiles al conectar un largo jonrón por el prado derecho.



En el quinto, los azules hicieron su tercera vuelta del partido. Oneil Cruz pegó hit al prado derecho y luego se robó la intermedia, Pablo Reyes fue boleado, el lanzador de los Toros tiró lanzamiento desviado que no pudo retener el receptor y los corredores avanzaron a tercera y segunda. Lorenzo Quintana siguió con elevado de sacrificio para llevar al hogar la tercera carrera.



Próximo partido



Los Tigres regresan a la acción este viernes cuando devuelven la visita a los Toros del Este al estadio Francisco Micheli de la ciudad de La Romana a partir de las 7:30 de la noche.