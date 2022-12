Nuevos libros

Héctor J. Cruz

Me entero, vía las redes, de un nuevo libro del autor Felix García Estrella, periodista deportivo nacional de larga data. Es un libro que en estos tiempos debería ser un “best seller” en nuestro país porque su título narra la caliente y aparentemente eterna rivalidad entre Aguilas Cibaeñas y Tigres del Licey.

Tema muy actualizado, mucho más ahora luego de las heridas que produce la confiscación de un juego al equipo aguilucho a favor de los azules.

Este libro de García Estrella se llama “Aguilas y Licey, Historia de una Intensa Rivalidad”, y está disponible en la plataforma de Amazon, y más adelante físicamente, según declara el autor. Busquelo y lealo, si usted es liceísta o aguilucho. Anteriormente, García Estrella nos regaló una enciclopedia del beisbol dominicano llamada “”Enciclopedia Total del Beisbol Invernal Dominicano”.

LOS BANILEJOS: De otro lado, llega a mis manos el libro “Baní, Fábrica de Peloteros, 1963-2001”. Los autores son Dr. Rafael Victor Andújar Martínez y Rafael Soto Soto (kilo), ambos banilejos. Son miles los peloteros profesionales que ha producido la provincia, muchos de ellos de MLB, y en esta obra se detallan en toda su extensión. Yo la recomiendo, y felicito a sus autores.

Echemos ahora una pequeña mirada a las redes, a ver qué dice la gente sobre temas de actualidad:

RUBÉN CAMILO: Si Vladimir Guerrero Jr. debuta mañana va a ser la burla mas grande que pelotero alguno le haya hecho a toda una fanaticada. Algo así merecería todo el repudio posible, de parte de los fanáticos escogidistas, expresado a través de un gran abucheo este próximo viernes”..

ROLIN FERMÍN: La filtración a la prensa de la resolución de Lidom sobre la confiscación “buscó una mal intencionada presión mediática” que violentó “el debido proceso” del caso, q la propia entidad había pedido su no divulgación hasta q se cumpliera todo el proceso”.

RICARDO GONZALVEZ GARCÍA: Me dirán que tengo que actualizarme, pero el WAR no es otro invento de los agentes para sacar mas dinero, Carlos Correa tiene excelente defensa, pero ofensivamente no es un Matatán para todo ese dinero. Sigo con mis números antiguos, valoro ofensivamente por carreras anotadas y empujadas, son los que producen, eso sin mencionar promedio y H4,..? Cómo como ganas sin hacer mas carreras que tu contrario?, ahora sin tener ni una temporada productiva ya te dan millones de por vida, QUE SUERTE TIENEN : NACER EN ESTA ÉPOCA.

LOS PREMIOS: Me adelanto a comentar que en el presente torneo de beisbol los premios que definen los periodistas tendrán un sabor especial más relevante que en tiempos pasados, y todo porque la rivalidad de los sectores Aguilas-Licey está incrementándose mucho... Por ejemplo , los candidatos a manager del año con José Leger y y José Offerman, y por ahí iniciará el lío pues ambos tienen méritos.. Es posible que gane Offerman porque, según el chisme de la capital, hay más periodistas liceístas que aguiluchos.. (Ojo: todo esto es chisme, nada en serio).

Para el MVP Ronny Mauricio, del Licey, parece una “línea”.. Pero no olviden que hay otro MVP, el de Lidom..¿Cómo será eso?

NUEVO PITCHER: Inscriba al derecho Noah Syndergaard en la rotación de los Dodgers para el 2023..Este señor firmó por 1 año y US$13 millones, y estará en el quinteto principal junto al mexicano Julio Urias, Clayton Kershaw, Tony Gonsolin y Dustin May. . El estelar Walker Buehler se sometió a operación Tommy John en agosto de este año y perdería todo el 2023…De otro lado, se comenta que los Dodgers estarían interesados en firmar al short stop Dansby Swanson, quien permanece en la agencia libre. Ellos perdieron a Trea Turner, firmado por Filadelfia por 300 millones.

LA FINAL: Será este domingo cuando se produzca la final de la Copa Mundial de Fútbol, un gran evento.. Qatar parece que sacó buenas notas, mientras Argentina y Francia disputarán la corona..Este sábado, habrá un partido por el tercer lugar entre Marruecos y Croacia. .. Pero,la nota más sobresaliente es el enfrentamiento de Lionel Messi y Kilian Mbappé, quienes son compañeros en Paris Saint Germain… Messi está en su 5ta. copa mundial con la selección de Argentina, pero todavía no ha ganado… Dicen que esta podría ser su última oportunidad pues ya tiene 36 años de edad…¿Será campeón?..El partido será a las 11 A.M por CDNDeportes.

Ah, Messi mide 5 pies, 6 pulgadas, y este año gana 40 millones de dólares.