Jugando a la escondida

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com.. hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Aguilas Cibaeñas y Tigres del Licey tuvieron un juego el 6 de noviembre pasado, el cual fue decidido por un jonronazo de Jerar Encarnación. Al entrar al cierre del noveno, la pizarra estaba igualada a 5.

Sin embargo, Encarnación tomó pitcheo del derecho Jean Carlos Mejía enviando la pelota a las gradas y dejando a los Tigres en el terreno.

Pero en ese juego se produjo un movimiento burocrático que para los liceístas no pasó desapercibido, y que viene a conocerse ahora.

Las Aguilas inscribieron al debutante lanzador cubano Roenis Elias en lugar del norteamericano Geo Hartlieb, bajo la excusa de “paternidad”. Dice el cuento que el asunto llamó la atención del gerente del Licey, Audo Vicente, y se abrió una especie de seguimiento al caso.

Como resultado de ello, los liceístas habrían concluido que la información era incorrecta, que no había nacido ningún hijo, que eso era “falso”, y procedieron a impugnar el partido.

El caso es que ha pasado muchísimo tiempo, varias semanas, y es ahora cuando viene a explotar, entre lunes y martes, por unos reportes filtrados al programa Grandes en los Deportes.

Pero lean esto: en el período de 5 semanas que tiene ese evento, ni Lidom, ni Licey ni Aguilas habían informado públicamente, manteniendo el asunto en absoluto secreto. ¿Por qué? No se entiende mucho.

Peor todavía: la Lidom de Vitelio Mejía no dio a conocer la resolución de la semana pasada, entregada el pasado viernes a los 6 equipos, como si el caso no tuviera importancia.

Es una falla criticable, pero la pelota dominicana a veces se parece al país y esconde las cositas negativas. ¿Cuál es el problema de informar de la exigencia del Licey?¡ ¿Por qué Lidom no informa que resolvió tal cosa? ¡ Por qué las Aguilas no dicen si ha habido apelación?

Todo eso se convierte en un tollo y mal manejo informativo. Ni siquiera el director de prensa de Lidom, Satosky Terrero, conoce del tema, tal como me lo confesó ayer por escrito.

Mientras tanto, si todo esto es cierto y la apelación de las Aguilas no prospera, Licey tendrá una victoria más, una derrota menos, y las Aguilas todo al revés.

Y es posible que, para no variar, también se guardarán lo que decidan en la apelación, si es que la hubo. Angel Ovalles no quiere hablar, y tampoco aparece el presidente aguilucho Vitico García Sued.

LO DE HOY. Se repiten en esta fecha los enfrentamientos del pasado lunes: Toros van a Santiago, Gigantes vs. Licey en la capital, Estrellas reciben al Escogido en San Pedro.. Se mantiene la distancia de 2 juegos de los verdes sobre los Toros y 4 sobre los Leones cuando faltan 4 partidos por celebrar (5 al Licey)... Estrellas con 20-26, Toros 18-28 y Escogido con 16-30, y todavía tiene chance de ser campeón, de acuerdo a las matemáticas.. Habrá actividad seguida de aquí al sábado y ese día sucederá lo siguiente… El Licey jugará a las 3 de la tarde y a las 7.15 contra los equipos del Este.. Los Gigantes reciben al Escogido…

DEBUTANTES. De acuerdo a rumores, esta noche debutarían en San Pedro Robinson Canó y Vladimir Guerrero Jr., por Estrellas y Escogido..,¿ Para qué? Dicen que ambos están interesados en participar en el round robin… En el caso de Vladimir, si el Escogido no avanza, que otro equipo lo escoja.. Pero todo eso es rumores..

DE MLB. Los Gigantes de San Francisco han firmado dos lanzadores esta semana. El lunes al zurdo Sean Manaea, ex de San Diego, por 2 años y US$25 millones, y ayer al derecho Ross Strippling, ex de Toronto, por la misma suma.. Ellos también tienen a Alex Cobb y Alex Wood, además de Logan Webb, que es su principal (15-9 y 2.90 el año pasado en 32 aperturas). …. En el contrato de Strippling se especifica, además, que cada año donará US$62.500 a una institución de beneficiencia de la ciudad…. El receptor Mike Zunino, ex de Tampa, firmó con los Guardianes de Cleveland por 1 año y 6 millones de dólares..Zunino, de 31 años de edad, tuvo 33 jonrones en 2021 en una muestra de poder, pero no pudo jugar mucho el año pasado . Tuvo una lesión y operación en su brazo izquierdo y solo apareció en 36 juegos… Dice Nelson Cruz que no se ve jugando en el clásico mundial de beisbol..¿Y qué pasará con él este invierno? Está en la agencia libre, pero hasta ahora no hay noticias de que le hayan hecho oferta.