Israel Caraballo gana en los 75 kilogramos en el campeonato panamericano de Kurash

El dominicano Israel Caraballo salió triunfante en la categoría de los 75 kilogramos en la jornada de este domingo correspondiente al campeonato Panamericano de Kurash, certamen que con la presencia de más de un centenar de atletas de ocho países se realiza en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Asimismo, los también quisqueyano Angel Mesa y Angel Pujols en masculino, así como María Fernanda en femenino triunfaron en las competencias efectuadas este domingo.

Caraballo se impuso a Edward López para salir ganador, en tanto que Mesa y Pujols vencieron en las categorías sub 17 y 60 kilogramos, tras acumular 30 puntos en los combates que efectuó, mientras Pujols logró la máxima puntuación en los 55 kilógramos, tras salir airosos en todos sus peleas.

De su lado, María Fernanda fue primero en la sub 17 y 52 kilogramos femenino, tras superar en el pleito final a Yairis Mirabal.

Ecuatoriano triunfa en senior

Otro ganador fue Anthony Lavanda, de Ecuador, quien triunfó en la categoría senior, 81 kilogramos, ocupando Angel Encarnación el segundo puesto

Otros ganadores

Otros atletas que ganaron fueron Eriander Firpo en la sub 13 y 33 kilogramos; Erick Díaz se impuso en la misma sub 13 y 27 kilogramos y Brian Patricio se impuso en la sub 15 y 50 kilos, Derek Ferrer fue segundo en esta categoría y Alfred Mercedes concluyó en tercero.

Apertura

La inauguración del panamericano de Kurash contó con la presencia de Habibula Tadjiev, rector internacional del Kurash Institute; Jaime Casanova, quien preside la Unión Panamericana de Kurash; Israel Caraballo, presidente de la Federación Dominicana de Kurash, Arquímedes Ortiz, vicepresidente de esta entidad, Louis Charles, de la Federación Haitiana de Kurash.

El inicio del evento fue amenizado por el ballet folklórico del Ministerio de Turismo, quienes deleitaron al grueso de asistentes al evento en el que participan atletas de Chile, Bolivia, Uruguay, Haití, Costa Rica, Costa Rica y Dominicana.