Les tumbaron el pulso a los Yanquis

Héctor J. Cruz

No tengo la menor duda de que la puja por los servicios de Aaron Judge en el mercado de Grandes Ligas le dobló las muñecas a los Yanquis.

Es así, porque todos recordarán que la oferta del equipo a Judge el pasado mes de marzo era un poco más de US$200 millones, y tuvieron tan mala suerte que el hombre tuvo una campaña histórica con sus 62 jonrones. Rompió el record del equipo en poder de Roger Maris desde 1961, y también estableció nuevo record en la Liga Americana.

Judge fue líder de jonrones, de empujadas con 131 y se llevó todos los premios, incluyendo el MVP de la Liga. Así las cosas, su inscripción en el mercado de la agencia libre tenia todas las puertas abiertas para un gran dinero.

Ayer se reportó que los Padres de San Diego tenían sobre la mesa una oferta de 8 años por US$400 millones, en algo que parece una locura, pero luce que fue cierta.

¿Y por qué Judge la desechó y se queda en Nueva York?. De seguro ahí influyeron factores sentimentales, como el hecho de lo que significa esa franquicia históricamente, y haber pasado toda su carrera en la organización.

El gerente general del club, Brian Cashman, fue confirmado hace apenas unos días, y de seguro le dijeron: “acercate y dale algo más de lo que pida”. Por eso subieron a 360 millones, y El Juez lo aceptó.

NOTAS ESPECIALES: Veamos algunos detalles interesantes sobre Judge:

- Tiene 30 años, y cumplirá 31 el próximo 26 de abril. Su contrato fue por 9 años, lo que significa que estaría allí hasta los 40, el final de su carrera.

- Fue seleccionado por los Yanquis en el draft del 2013, el numero 32 global, pero en primera ronda.

- El suma ahora mismo 220 jonrones en sus primeros 7 años, y tiene proyección de pasar de los 400, alcanzando tal vez los 500. Pero no más de ahí. En dos ocasiones ha tenido sumas grandes en cuadrangulares, en 2017 pegó 52 , fue su primer año y ganó el premio Novato del Año…En 2022 disparó 62, y todos conocen la historia. En el medio, produjo 39 en 2021.

- Actualmente suma 748 hits, y si usted le promedia 150 hits por los próximos 6 años todavía no llegaría a los 2000 indiscutibles. Significa que le será difícil alcanzar 2,500 hits de por vida, aunque no imposible.

UN POCO MÁS: Me permito recordar que los Yanquis regresan en 2023 con su mismo plantel de poder, Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Anthony Rizzo… Dicen que están interesados en salir de Josh Donaldson, antesalista que ya no batea y también del jardinero Aaron Hicks.,. Eso no será tan difícil, pero deberán cubrir gran parte del salario de ambos…Sobre los otros dos jardineros del conjunto versión 2022 , Andrew Benintendi es agente libre, y Harrison Bader está firmado para el próximo año.. Tendrán también que decidir alrededor del short y la segunda..

MOVIMIENTOS: Boston habría firmado un jardinero japonés nuevo en el escenario. Se llama Masataka Yoshida, es jonronero, tiene 29 años y el pacto sería por 5 años y 90 millones de dólares.. Boston también firmó al relevista Kenley Jansen, que estuvo con los Bravos de Atlanta en la pasada campaña…. El venezolano Wilson Contreras logró 5 años y 87 millones con los Cardenales de San Luis… El es sustituto de Yadier Molina, quien estuvo en ese club más de 15 años…. Los Mets fortalecen su pitcheo abridor con el colombiano José Quintana, firmado por dos años.

DE LIDOM: Lo que sucedió la noche del martes en el parque Quisqueya fue extraordinario, un vivo ejemplo de lo que se vive en un partido de Licey y Aguilas. A casa llena, juego 1-1 en el noveno, y un tremendo deslizamiento de Ronny Mauricio en el plato para la carrera del gane…Anoche, en Santiago, Mauricio pegó jonrón de dos en el primer inning, y se apresura a asegurar su premio MVP de la campaña regular… También regresó a la acción Oneil Cruz, un jugador que ahora mismo se nota por encima de la liga…. El Escogido está cerca de la eliminación y enfrenta nuevamente una pésima campaña… Su récord debe el más negativo de los últimos 5 años…. Jorge Alfaro, del Licey, es tremenda importación..El señor que decidió el juego ante las Aguilas, ha disparado unos jonrones decisivos viniendo desde la banca de Marlins y Padres, en MLB, los dos últimos años…