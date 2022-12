¿Acosta o Bautista, quién ganará las elecciones del COD?

FREDDY TAPIA

SANTO DOMINGO

Con la suerte echada y a horas de que se sepa, realmente, que tan duros son los votos que aseguran tener y hacen sentir triunfantes tanto al profesor Antonio –Colin—Acosta como al ingeniero Garibaldy Bautista, se realizará la asamblea eleccionaria del Comité Olímpico Dominicano.

Los comicios más disputados y que, al parecer, mayores ronchas dejarán para escoger el comité ejecutivo del COD iniciarán a las diez de la mañana en el Salón Juan Ulises García Saleta (Wiche).

“E´ pa´ fuera que van”. Al pegajoso lema de campaña que con resonante éxito utilizó el PLD en los comicios de 2004, apeló Luis Chanlatte, candidato a secretario general por el grupo que lidera Bautista. Chanlatte lo envió al chat de las Federaciones Deportivas Nacionales.

“El juego no se acaba hasta que no se termina”, declaró el profesor Nelson Ramírez, quien busca la primera vicepresidencia por el sector que encabeza Acosta, actual presidente del COD, citando la famosa frase de Yogi Berra, el legendario ex receptor de los Yanquis de Nueva York y “Rey de lo Absurdo”.

Un total de 30 de las 39 federaciones que conforman el COD tiene votos que valen por dos debido a que son parte del programa olímpico de competencias, y nueve por uno.

Entre las primeras están Arquería, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Boxeo, Ciclismo, Ecuestre, Esgrima, Fútbol, Gimnasia, Golf, Hockey, Judo, Pesas, Lucha, Natación, Patinaje, Pentatlón, Remo y Canotaje, Rugby, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Triatlón, Tiro al Plato, Voleibol y Vela.

Las que valen un voto son Ajedrez, Arte y Cultura, Boliche, Softbol, Béisbol, Karate, Medicina del Deporte, Racquetbol y Wushu.

La Comisión Electoral la preside el doctor Samuel Arias Arzeno, asistido por el ingeniero Bienvenido Solano y el licenciado Gonzalo Mejía.

La escogencia de los integrantes del comité ejecutivo para el período 2022-2026 se hará por cargo, iniciando por el presidente, luego el primero, segundo y tercer vicepresidente; continuará con la selección del secretario general, a continuación, el co secretario; después el tesorero, seguido del co-tesorero y finaliza con el primer, segundo y tercer vocal, respectivamente.

“Colin” Acosta, quien reemplazó a Luis Mejía Oviedo en enero de 2020, es respaldado por un sector que tiene a Nelson Ramírez para la primera vicepresidencia, Rubén García ( 2do. vicepresidente) y Freddy Núñez (3er. vicepresidente).

Igualmente respaldan al también titular de la Federación Dominicana de Lucha Gilberto García (secretario general), Miguel Rivera ( co-secretario), Gerardo Suero Correa (tesorero) y Edwin Rodríguez (co-tesorero), Lissette Sánchez (primera vocal), Martiza Ortiz (2da. Vocal) y Juan Núñez (3ra. vocal).

Bautista, presidente de la Federación Dominicana de Softbol, es apoyado por sus colegas José Manuel Ramos (primer vicepresidente),Chanlatte (secretario general), Irina Pérez (2da. vicepresidente), Radhamés Tavárez (3er. vicepresidente),Chanlatte (secretario general), Jorge Blas Díaz (co-secretario), José Mera (tesorero), José Miguel Robiú (co-tesorero). Los aspirantes a vocales son Francisco Soto, Dulce María Piña y Rubén Tejeda.