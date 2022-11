Reconocen a Juan Báez; Elias y Andújar son Pelotero Estrella de la Semana

Santo Domingo

En la sexta entrega de la tradicional premiación del béisbol dominicano, el Pelotero Estrella de la Semana de Producciones Apolo, fue homenajeado el periodista de 6 décadas Juan Báez, al tiempo que se eligieron a Miguel Andújar como bateador y el lanzador Roenis Elías como los mejores de la semana que concluyó el domingo 27 de noviembre.

En una producción de Américo Celado para Andrés Van Der Horst, con la compilación de Julio Andrés López, participaron más de 80 cronistas deportivos de forma presencial y virtual, que tuvieron a su cargo la selección de los jugadores más destacados.

El Pelotero Estrella de la Semana contó con la presencia del ex presidente de la Lidom, Leonardo Matos Berrido; Joel Villalona del Restaurante 4Jacks; Porfirio de Jesús, Tesorero de la ACD; junto a Andrés Van Der Horst y Juan Báez encabezando la mesa de honor.

Desde 1962 el comunicador Juan Báez está activo, son 60 años cumplidos en los afanes del periodismo, siendo uno de los más connotados narradores de béisbol y boxeo.

«Me siento muy agradecido con este reconocimiento a mi carrera. Lo valoro en toda su dimensión», dijo Juan Báez.

Colegas coincidieron en la devoción, el trabajo consistente de respeto y seriedad como características a imitar. El ser aplicado es la clave para perdurar y trascender, concluyeron otros.

Ciertamente fue una reunión entre compañeros, amigos, colegas y sin distinción de estatus, todos conversaron con Juan Báez de forma amena.

El señor Andrés Van Der Horst agradeció la presencia de Báez, y al ponderar sus cualidades, dijo que «es un humilde reconocimiento a una carrera ejemplar y a un profesional completo».

El pelotero estrella de la semana cuenta con el apoyo sostenido de Banreservas, Central Romana Corporation, Coors Light, Restaurante 4Jacks, Passport Scotch como patrocinadores oficiales que hacen realidad la entrega 47 de la tradicional premiación del béisbol dominicano.

LOS MEJORES: los ganadores de esta sexta entrega de la temporada LIDOM 69 fueron, como jugador de posición (ofensiva) MIGUEL ANDÚJAR (54 votos de 86 posibles) de los Toros del Este y como lanzador ROENIS ELÍAS (27 votos de 86 posibles) de las Águilas Cibaeñas, que lo logra de forma consecutiva (semana 5 y 6).

Fue reñida la votación del pitcher más destacado, siendo Yunesky Maya el segundo mejor con 22 votos y 20 César Valdez. Otros 8 lanzadores se repartieron los restantes 17.

Andújar fue amplio favorito, otros 10 de los 6 equipos recibieron al menos un voto.

Opiniones de cronistas deportivos sobre Juan Báez

1- “Hablar de don Juan Báez, es hablar de un profesional acabado en toda la extensión de la palabra, alguien que domina al dedillo las distintas disciplinas deportivas, especialmente el béisbol y el boxeo, un orgullo de nuestro país, no solamente de su natal y querida La Romana, marca país como el siempre destaca” Héctor Gómez.

2- “Para mí don Juan es uno de los mejores profesionales del micrófono, creo que tiene que estar en el top de los principales narradores de nuestro país, he tenido la dicha de trabajar junto con él y lo que me he dado cuenta es su ética de trabajo que es inigualable, es de los primeros en llegar al estadio y uno de los últimos en irse, su preparación es algo que todo cronista deportivo debería imitar, siempre está dispuesto a enseñar al cronista joven” Víctor Báez

3- ¡Don Juan Báez es un modelo a seguir para todos los que hemos tenido la suerte de escucharlo y luego seguirle los pasos en las lides de la comunicación deportiva! Excelente profesional con una voz envidiable, vasta cultura y excelente dicción. Un referente en la narración de béisbol y boxeo, entre otros deportes” Kevin Cabral

4- “Para mí el maestro Juan Báez es una de las figuras más ilustres de la comunicación deportiva dominicana. Tuve la oportunidad de trabajar para los Toros del Este durante tres años y las pocas veces que interactuamos fue tiempo de enriquecimiento. Un hombre con una cultura general muy amplia y con interminables vivencias en grandes eventos deportivos en la historia. Es un ejemplo para las generaciones pasadas, actuales y venideras”. Alex Luna

5- “Para mí, hablar de Juan Báez, ha sido un ejemplo para todos nosotros, para los más jóvenes, igual para todos los veteranos, Juan Báez ha sido uno de los mejores narradores que hemos tenido en nuestro país, una persona responsable, dedicada a su trabajo, me siento muy contento de poder decirle colega a una persona tan influyente en este medio como lo es Juan Báez” José Antonio Mena.

6- “Juan Báez es una de las figuras más conspicua de la narración deportiva nacional, trascendiendo en dos de los deportes que más gloría le ha dado a nuestro país, que es el boxeo y el béisbol. Un narrador de mucha experiencia internacional, pues tuvo con los Medias Rojas de Boston, es una persona que siempre ha ido en favor de los más jóvenes, motivándolo al buen desempeño, además es un cultor del idioma español, es un comunicador que nunca se ha salido del cauce en materia de la terminología que utiliza” Rolando Guante.