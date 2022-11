Destrozos en estadio

Freddy Tapia/Marcos Nivar

Santo Domingo

“Deprimido”.

Así respondió Jorge Allen Bauger, el director de la Liga Dominicana de Fútbol, cuando se procuró su reacción sobre los daños causados al Estadio Olímpico Félix Sánchez por “Monster Jam”, el espectáculo presentado el pasado sábado por el promotor Saymon Díaz.

“Estamos impresionados por el maltrato que se le ha hecho al terreno, Yo nunca he visto ni en sus peores años al Félix Sánchez de esa manera”, declaró Bauger.

Las enormes y singulares máquinas, sustentadas por gomas de más de seis pies de altura, causaron graves daños al césped y a la pista de atletismo de la principal instalación deportiva del país.

“Es el templo del fútbol dominicano. Muy triste todo lo que ha pasado”, lamentó con la esperanza de que la empresa que montó el famoso show con los enormes y singulares máquinas Grave Digger, Max D, El Toro Loco, Megalodon, Dragón, Monster Mutt Rottweiler, Zombie y Scooby-Doo, (SD Concert) cumpla con lo prometido de reparar los eventuales daños que causaría.

“Entiendo que uno puede estar tranquilo porque son empresas muy serias porque han montado estos eventos y estoy seguro de que se harán responsables”, expresó Bauger.

Más allá de la emoción, de la adrenalina, que el famoso espectáculo estadounidense originó, lo cierto es que el sueño de muchos años de Saymon Díaz de traerlo al país, se ha convertido en una pesadilla para el fútbol y el atletismo, cuya pista, que ya estaba en malas condiciones, ha quedado prácticamente inservible.

Listín Diario intentó comunicarse con el productor Saymon Díaz, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Durante el período comprendido entre 2018-2021, el programa “FIFA Foward” y el Ministerio de Deportes invirtieron 20 millones de pesos para recuperar la cancha de balompié, escenario de la LDF.

Benny Metz, el Comisionado Nacional de Fútbol, a través de su cuenta de twitter, exigió que “la inversión realizada en tiempo y dinero, exigimos sea resarcida en las mismas condiciones o mejor de lo que estaba”.

Durante el 2022, se han efectuado varios conciertos multitudinarios en este escenario en los que acudieron más de 40 mil personas, incluyendo: Daddy Yankee “La Última Vuelta World Tour”; Bad Bunny “World Hottest Tour”; El Alfa “La Leyenda del Dembow” y Coldplay, H.E.R. (US) y La Marimba.