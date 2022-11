Todo “definido” en elecciones del COD

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz @listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Este jueves 1ro.dediciembre serán las elecciones de un nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. El evento será a las 10 de la mañana en la sede del COD, y existe una comisión electoral de tres personas que integran el abogado Samuel Arias Arzeno, Gonzalo Mejía, abogado ex atleta y dirigente de tenis, y Bienvenido Solano, ex presidente de la Federación de Boxeo.

Serán 11 los puestos a elegir, con la particularidad de que no existe aquí el sistema de planchas: todos son electos de forma individual.

¿Quiénes tienen derecho al voto? Las 39 federaciones afiliadas al COD, pero no todas tienen el mismo valor del voto. Hay 30 federaciones cuyos deportes forman parte del programa olímpico y su voto vale por 2, y otras 9 cuyo voto vale por uno.

Además, vota el miembro dominicano del Comité Olímpico Internacional , y en este caso toca ese privilegio a Luisin Mejía.

“DEFINIDAS”

Yo usé este pasado fin de semana para hacer algunas consultas con miembros de las dos planchas, y tomarle el pulso a la situación. No son “declaraciones”, pero los datos ofrecidos son contundentes.

¿Y cuál es la situación? Ambos grupos, el de Gary Bautista y el de Antonio Acosta, están “seguros” de que van a ganar.

Acosta y su gente han puesto en marcha el uso “del poder” porque son los actuales administradores y directivos del COD. Bautista se ha beneficiado por la simpatía que ha despertado su candidatura, en distintas instancias.

En principio Listin Diario publicó que Gary tenia el respaldo del CRESO y Felipe Vicini, de Luisin Mejía y del Ministro de Deportes Francisco Camacho. De inmediato tanto Luisin como el Creso hicieron desmentidos, aclarando que no pueden comprometerse públicamente. Eso estuvo bien de parte de ellos pero las simpatías (y algo más) son reales.

En el caso de Camacho, no ha querido comprometer al Gobierno públicamente, pero se dice que ha sido militante hablando con distintos federados pues apoya a Bautista, como también su canchanchán Luis Chanlatte, que incluso está en “la plancha” como candidato a Secretario General.

¿Y por qué el grupo de Acosta no denuncia la participación de Camacho? Me dijo mi fuente que no quieren enchinchar el asunto ni problemas con el Gobierno.

Ya lo saben: a este momento los dos se dan como ganadores, el marcador será cerrado y no se sabrá hasta que se cuente.

UN POCO MÁS: En el grupo de Gary Bautista hay dos candidatos que proceden del actual comité ejecutivo del COD… Luis Chanlatte renunció en tiempos recientes a su puesto de primer vicepresidente luego de profundas diferencias con Antonio Acosta, y exigirle cuentas claras.. Ahora aspira a la secretaría general…La otra es la dama Dulce María Piña, directiva de la Federación de Judo, y quien aspira a una 2da. vocalía. En la actualidad es 3ra. Vice. Ahí los de Bautista van ganando algo porque Chanlatte y Dulce María “conocen todos secretos del contrario”.

POSICIONES: Solo 34 juegos falta a la mayoría de los equipos de Lidom, y el panorama está bastante claro. ¿ Por qué? Ya Licey y Aguilas están clasificiados, los Gigantes caminan hacia unas 24 victorias y eso les será suficiente… Y los restantes tres equipos seguirán en su agonía por sumar triunfos, a ver si llegan a 20 ganados y algo más. Pero, Escogido, Estrellas y Toros tienen la consolación de que en Lidom hay un wild card entre los que finalicen 5to. Y cuarto, siempre y cuando la distancia no pase de 1 juego.

INGRESOS: La Lidom vio el ingreso de gente de mucha nombradía en los últimos días..Licey tienen en acción a Mel Rojas Jr., y el sábado debutó Oneil Cruz (dio jonrón ayer ), casi gemelo físicamente del que partió, Olly de la Cruz.. Los Gigantes recibieron a Marcell Ozuna, y antes a José Siri, entre otros.. Chequea los rosters y se dará cuenta de que el nivel de la liga sigue subiendo, y eso es bueno.

BUEN PACTO: El inicialista Carlos Santana ha firmado un contrato de un año con los Piratas de Pittsburgh. Es un buen pacto porque a sus 36 años de edad consigue casi 7 millones, luego de una campaña de rendimiento mediano con Kansas City y Seattle. El tuvo números generales de .202-19-60 y ganó US$10.-5 millones. Suma 1533 hits y 278jonrones en una carrera muy decente.

DE INTERÉS: El colombiano Julio Teherán, lanzador, firmó pacto de liga menor con los Padres de San Diego.. Tiene condiciones que le podrían reportar 6 millones de dólares.,,Teherán lanza aquí con los toros, y tiene marca de 3-2 y 2.80 de efectividad...El dominicano Aristides Aquino firmó también con los Dragones de Chunichi, el mismo equipo que hace unos días firmó a Zoilo Almonte y Orlando Calixte. El contrato fue por US$1.2 millones más incentivos por 300 mil… Con Licey, Aquino batea .160, 3 jonrones, 17 impulsadas…. Las Aguilas dominaron al Licey el sábado a casa llena en el estadio Cibao…La serie particular se pone 4-4 y se enfrentan por próxima ocasión el martes 6 de diciembre en el estadio Quisqueya Juan Marichal.