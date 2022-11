Esplendoroso certamen

TONY PIÑA CAMPORA

Fue un estupendo evento la pasada Serie Mundial. Se jugó buen béisbol en un enfrentamiento de Astros de Houston contra Filis de Filadelfia, equipos que contaron con jugadores de excelentes habilidades.

Los Filis perdieron la serie en el quinto partido cuando no pudieron aprovechar las evidentes debilidades de Justin Verlander. En ese aspecto hay que darle especial crédito a la defensa de los Astros que convirtieron en outs batazos que debieron ser incogibles. Verlander en cinco entradas hizo 94 lanzamientos y apenas 58 fueron en la zona de strike. En el octavo episodio, estando encendida la ofensiva de los Filis, con corredores en la intermedia y la inicial y el marcador llevado a tres por dos a favor de Houston por inatrapable de Jean Segura, el poderoso Kyle Schwarber disparó batazo por los predios del primera base que, de no haber un corredor en esa almohadilla, se habría extendido hacia los jardines y por lo menos empatar las acciones. Pero el defensor del área, Try Mancini, jugaba cargado a la línea divisora y dominó la situación. El juego finalizó así y los Astros iban a sus predios con ventaja tres a dos.

El juego decisivo comenzó con un duelo de cero en las primeras cinco entradas, Framber Valdez trabajaba en el montículo por los Astros, Zack Wheeler

por Filadelfia. Schwarber abre el sexto con jonrón para que los visitantes tomen la delantera. En la segunda parte de ese episodio Houston se rebela, Martín Maldonado es golpeado, José Altuve falla con out forzado y el sensacional novato Jeremy Peña dispara incogible al centro de los jardines llegando Altuve a la antesala. El dirigente Rob Thomson sustituye a Wheeler, zurdo, que solo había hecho setenta lanzamientos, por el también zurdo José Alvarado para que enfrente al poderoso Yordan Álvarez, asimismo zurdo. Al cuarto envío de Alvarado le hizo swing Álvarez logrando un contacto tan potente que envió la bola al segundo piso del estadio. Ese disparo decidió el evento.

Los dominicanos se destacaron con esplendor, Jeremy Peña fue señalado como Jugador Más Valioso, primer novato que obtiene ese galardón y un pelotón de lanzadores criollos encabezados por Framber Valdez marcaron la diferencia.