Quejas y sugerencias

Atiendo varias opiniones de lectores, que reproduzco textualmente a continuación:

JUEGO DE LEYENDAS: “ya viene el Juego Leyendas en diciembre 4 y me preocupa lo que vi el año pasado, ya que es un evento profesional aunque lo tomen como chercha.

Es la forma en que los peloteros invitados se presentan, mi opinion es que deberían tener mas respeto ya que son Leyendas y muchos los seguimos.

Si fuera aqui en USA fueran vestidos de uniforme representando el equipo que jugaron, pero ellos se presentan en jean, camisa de vestir, nada profesional. Debería ser así ya que este año la MLB inclusive estará presente,

Le pido que haga llegar el mensaje a los diferentes personas que organizan este evento. (Jose Almonte) .

PARA JOSÉ OFFERMAN: “Soy un fiel lector de su columna (miniaturas del beisbol) en listín diario, le escribo para ver si a José Offerman le llega esta queja de un fanático.

Es es sobre la situación del Licey, sucede que antes de entrar a juego Jorge Bonifacio y Sergio Alcantara, el lineup del Licey ganaba los juegos y Elly de la Cruz era nuestro segundo bate, un hombre que batea mucho junto con Rony Mauricio.

Ahora el tiene a Elly de séptimo bate y Sergio de segundo y creo que no es posible que esté haciendo eso, hace unas semanas escuché a alguien decir que el lineup ganador no se cambia y offerman no ha entendido eso.

Que vuelva a colocar el lineup ganador y que siente a Jorge y a Sergio.

(Desde San Francisco de Macorís Diógenes del Orbe).

MICRÓFONO: “Es lamentable lo que sucede entre profesionales del micrófono de ambos lados cuando se enfrentan dichos equipos, eso provoca buscar otras opciones de transmisión… estoy totalmente ajeno a lo sucedido en las transmisiones tanto de Águilas y Licey en esta temporada, hay otras opciones mejores !!!.: (Juan Madera).

DE MLB: Un nombre de gran calibre del pitcheo ingresa al mercado de la agencia libre. Primero, Justin Verlander, que recién se proclamó campeón con los Astros de Houston, pero no quiere repetir allí. Verlander tenia una opción personal de US$25 millones y la ha rechazado para convertirse en agente libre.. El tiene 39 años de edad, y tal vez busque un pacto final de varios años, como hizo Max Scherzer el año pasado.. ¿Saben cuánto dinero ha ganado Verlander de por vida? Simplemente US$317 millones…

án esta fecha fueron anunciados los premios Bates de Plata, que se otorga cada año a los mejores bateadores de cada posición. Tres dominicanos se “colaron” en esas distinciones, incluyendo algunas sorpresas.. José Ramírez lo hizo como antesalista de la Liga Nacional, igual que Julio Rodríguez, como uno de los tres mejores jardineros..Y en la Nacional Juan Soto, escogido junto a Mookie Betts y Kyle Schwarber..Algunos de ellos serán punto de controversia, pero mientras el asunto está decidido.

Soto será el más controversial por su año de .242-.27-62 en promedio, jonrones y remolcadas, pero ahí está. Tuvo OBP de .401, con 135 bases por bolas y solo 96 ponches, y ahí estuvo el secreto de su ofensiva. Por eso lo premiaron.

DE LIDOM. El Escogido venció a las Aguilas 4-2, y detuvo una racha de 7 victorias seguidas de los cibaeños de Santiago. El Escogido se coloca en 7-13 y empata con los Toros en el 5to. lugar.. Las Aguilas, con 15-7., mantienen su primer lugar, medio juego por encima del Licey , 13-5. ..Este viernes, Licey recibe a los Gigantes, el Escogido va a San Pedro de Macorís y los Toros visitan Santiago.. Este sábado, a las 5 de la tarde, Escogido vs. Licey, con los azules home club.