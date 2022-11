Yuneski Maya lanza en grande y las Aguilas logran su séptima victoria seguida

SANTO DOMINGO

Yunesky Maya tiró cinco y dos tercios de entradas de una carrera y Yairo Muñoz conectó doble y sencillo productores de dos vueltas para que las Águilas Cibaeñas vencieran la noche del miércoles 4-1 a los Tigres del Licey, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Quisqueya.

Los aguiluchos consiguieron su séptimo triunfo al hilo y el segundo en línea ante los azules para quedarse solos el primer lugar con récord de 15-6, a un juego completo precisamente de los bengaleses.

De su lado, los Tigres cayeron por segundo día seguido para poner su marca en 13-6, y colocar la serie particular 3-2 ante las Cuyayas.

En su labor completa, Maya (1-0) aceptó cinco imparables, regaló dos boletos y abanicó a tres bateadores. Por los Tigres abrió el derecho Brooks Hall (0-1), quien tiró 4.2 entradas de dos vueltas, tres hits, con dos boletos y cinco ponches para resultar el pitcher perdedor. Neftalí Feliz tiró el noveno para acreditarse el salvamento.

Por los Tigres también tiraron Aaron Brown en el 5to, Luis Frías (6to), Nate Pearson, quien cedió una vuelta en el séptimo y Jean Carlos Mejía con una vuelta concedida en el octavo, y Jonathan Aro en el noveno.

Por las Aguilas, Muñoz disparó doble y sencillo, Cade Gotta, Wilmer Difó, Jerar Encarnación, Joe Hudson y Eliezer Alvarez un hit cada uno.

Por el Licey, Luis Barrera, Jorge Bonifacio, Emilio Bonifacio, Sergio Alcántara, Ramón Hernández y Trenton Brooks un imparable.



Las carreras



Las Aguilas tomaron el control del juego en la alta de quinto episodio ante Brooks Hall. Luego de Wilmer Difó poncharse abriendo la entrada, Eliezer Alvarez inició recibió bases por bolas, Yairo Muñoz pegó doble remolcador por el left y Cade Gotta disparó sencillo remolcador para poner el juego 2-0.

Los Tigres descontaron ante Yunesky Maya en el cierre del mismo episodio por sencillo de Jorge Bonifacio luego de un out, Luis Barrera se sacrificó y llegó quieto a la inicial en la jugada. Emilio Bonifacio entregó el segundo out con elevado a la intermedia pero Sergio Alcántara ligó imparable remolcador al bosque de la derecha para poner el juego 2-1.

Los aguiluchos ripostaron en el séptimo al sumar otra raya más por hit por el campo corto de Muñoz que permitió anotar a Difó. Los Mameyes pisaron de nuevo el plato en el octavo por imparable productor al bosque central de Jerar Encarnación.