Aquí vamos, Cristian

Asombroso el impacto de Cristian Javier en la serie mundial. Y si usted quiere añada a los otros muchachos dominicanos de Houston, Framber Valdez y los relevistas Bryan Abreu, Rafael Montero y Héctor Neris.

Por ejemplo, en el juego sin hit ante Filadelfia el miércoles, Javier tiró 6 innings con dos bases por bolas y 9 ponchados. Siguió Bryan Abreu ponchando los tres que enfrentó, y Montero hizo el cero sin dificultad.

Al final, Ryan Pressly tiró el noveno y en total, entre los cuatro aplicaron 14 ponches a la poderosa alineación de los Filis.

Y vamos al 25 de junio pasado, en Yankee Stadium. Javier tiró 7 ceros sin hit a los Yanquis, Neris lanzó el 8vo sin problemas y Pressly completó el no hit..

Es decir, 2 juegos sin hit en 5 meses, ambos combinados. El de ahora fue el 2do. en la historia de series mundiales y el primero combinado. Los dos iniciados por el mismo pitcher, Javier.

Esa proeza de Javier ha hecho un ruido extraordinario, además, porque se produce en un ambiente en que los Filis habían ganado el partido anterior por blanqueada y pegando 5 jonrones. Todos creían que Filadelfia seguiría la misma ruta en el cuarto juego, pero las cosas no fueron así, gracias al dominicano.

LOS RELEVISTAS

Es bueno comentar algunos datos de estos relevistas dominicanos de los Filis porque no todos son jóvenes. Fueron gran factor para que Houston ganara106 juegos.

ABREU: Dice el reporte que es nativo de Santo Domingo, 6 pies 1 pulgadas y la tira a 99 millas. En la regular tuvo 4-0 y 1.94 de efectividad en 55 juegos, ponchando 88 en 60.1 innings. Está en MLB desde 2019., siempre con Houston. En 108 innings ha ponchado 140 ..En postemporada, 9 entradas, 4 hits, 14 ponches.

MONTERO: De 32 años de edad, es nativo de El Higuerito, en Bánica, en el sur del país (pupilo del colega Héctor Gómez). Está en las mayores desde 2014 y cuenta 32 años de edad. En 2022 tuvo 5-2 y 2.37 con 73 ponches en 68 innings y 14 salvados.. Tiene pacto de 1 año por US2.3 millones.

HECTOR NERIS: De 33 años de edad, estuvo 8 con los Filis y tiene contrato de dos años por US$17 millones. En la regular tuvo 6-4 y 3.72, con 79 ponches en 65.1 entradas.

MAS DE LA PINTURA. Ayer me pasaron otro dato sobre el problema que ocasiona la pintura de los pisos externos del estadio Quisqueya Juan Marichal.. Hace unos días tuvo un resbalón el señor Hugo Molina, quien fue llevado a una clínica, pero no hubo nada grave. Pero, me informaron fuentes de la liga que hace dos semanas le pasó lo mismo a un miembro de la seguridad del parque, que todavía no se ha podido reportar… Otro tema me lo pasa el abogado Cesar Lora, quien dice que hace unos días no pudo salir en su carro porque la seguridad interna permitió un carro detrás del suyo. Fue bloqueado por completo y tuvo que esperar 3 innings para poder irse a casa.

2DA. BLANQUEADA. Las Águilas le dieron blanqueada de 8 por 0 a los Gigantes, su segunda en forma consecutiva.. Las Águilas habían blanqueado a los Toros el jueves, y anoche tuvieron buen pitcheo de Carlos Martínez.. Ahora, los de Santiago tienen marca de 10-6, en el segundo lugar de las posiciones. Los Gigantes se ponen en 8-8 para el cuarto lugar… Ayer hubo doble suspensión de la actividad por motivos de la lluvia..Este viernes, continúa el campeonato de la forma siguiente. Toros visitan al Licey, Aguilas a las Estrellas, Escogido a los Gigantes…

