Catcher Manny Sanguillén saca los tres outs de una entrada

TONY GRULLON

las Águilas Cibaeñas 5–4 en doce entradas. En este juego, el receptor panameño Manny Sanguillén, de las Águilas, realizó un hecho muy extraño, de esos hechos raros que tiene el béisbol. Cuando los Tigres bateaban la parte baja del primer episodio, estando en el montículo Rudy Hernández, Sanguillen hizo él mismo los tres outs del episodio. El bateador abridor de los azules, Manuel Mota sacó un rodado corto muy cerca del pentágono, el receptor atrapó la bola y lo hizo out tocándolo, para el primer out del acto; Pedro González disparó doble, el receptor Dave Ricketts, tercero en la alineación, recibió boleto, el inicialista Bill Davis, cuarto bate, conectó doble remolcando al capitán González. Ricketts, que trató de anotar también, fue puesto out entre el pentágono y la tercera por el propio Sanguillén.

En la jugada, Davis trató de llegar a la antesala, pero el cátcher aguilucho llegó primero y lo tocó para el tercer out del acto, escribiendo, de paso, una digna hazaña.

En este partido, el inicialista de las Águilas, Bob Robertson, disparó en el octavo acto su segundo jonrón del torneo frente al derecho Pedro Borbón, que había entrado en la sexta entrada en auxilio del derecho Mílcíades Olivo luego que éste recibiera tres dobles consecutivos. Este cuadrangular se calcula que recorrió unos 420 pies a los largo del jardín izquierdo.

¿Sabía usted que el viernes 31 de octubre del 2008, en el estadio Cibao, el Escogido venció 14–12 a las Águilas con el ataque más salvaje que registra la historia en el béisbol dominicano luego de dos outs, el cual le abrió el camino a 12 hombres para pisar el pentágono en un sexto episodio que quedó cristalizado para la historia?.