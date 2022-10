Cashman, Boone, Judge

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

Mientras se acerca la serie mundial de Houston y Filadelfia este viernes, me queda en agenda comentar algo de los Yanquis de Nueva York, versión 2022-23. Veamos los siguientes puntos.

En general tuvieron una excelente campaña regular con 99- 63 , ganando en forma fácil la División Este Liga Americana. La ganaron con una sobresaliente labor en la primera parte de la campaña cuando tuvieron 62-27 y llegaron a tener una ventaja de 24 juegos sobre el segundo.

Luego cayeron bastante a partir del juego de estrellas y su record de 37-36 los puso en apuros pues Tampa se acercó demasiado.

Brian Cashman, su gerente general, ha estado en controversia pues muchos piden su cabeza, igual que el manager Aaron Boone. Pero Cashman es una institución en los Yanquis y es gerente desde 1998 habiendo ganado la corona en cuatro ocasiones.

Cashman tiene 55 años de edad, pero cuando asumió el cargo tenia 30 años. Su primera relación fue con el viejo George Steinbrenner, todo un personaje extrovertido, gran amante del beisbol . La relación se mantiene con sus hijos, quienes tienen un temperamento frío

Dicen los reportes que el último contrato de Cashman fue de 5 años por US$25 millones, y finaliza ahora. Es gerente y vicepresidente , y es difícil pensar en que lo vayan a cambiar o ponerle un gerente, aunque , eso no es del todo descartable.

Aaron Boone, el manager de 49 años , agotó su 5ta. temporada al frente del equipo. Dos veces ha ganado la división, pero no ha podido llegar a la serie mundial pues siempre se encuentra con Houston y los Astros no se los permiten. Boone irá al 2do. año de un contrato de 3 y gana 6 millones cada campaña. No creo que lo muevan de allí.

Aaron Judge, el llamado “Juez”, viene de conectar 62 jonrones, nuevo record de la franquicia. Es posible que firme con otro club en la agencia libre, pero mi primera opción es que permanezca allí. ¿ Por cuánto sería? Tal vez algo más de 300 millones, pues ellos le dieron US$324 millones por 9 años a Gerrit Cole…Y créanme que la popularidad de Judge está muy lejos, favorablemente, de la que tiene Cole.

Los Yanquis cometerían un error dejándolo ir,y entiendo que moverán muchas otra teclas para el 2023, sin lugar a dudas. Judge ganó 19 millones este año en contrato simple de una campaña.

DE CUMPLEAÑOS: Ayer, 25 de octubre, estuvieron de cumpleaños dos figuras notables del beisbol dominicano. Uno está retirado, Pedro Martínez, quien cumplió 51 años de edad y ahora está dedicado a disfrutar de la vida (ganó 146 millones de dólares en salarios brutos en una carrera de 18 temporadas. Pedro jugó entre 1992-2009 para Dodgers, Montreal, Boston, Mets y Filadelfia. Ganó 3 premios Cy Young, record de por vida en 219-100 con 2.93 de efectividad y 3,154 ponchados. Tuvo 10.0 ponches por cada 9 entradas, un super pitcher.

El otro es Juan Soto, quien cumplió 24 años. En tan poca edad, ha agotado 5 temporadas en MLB, ha sido líder de bateo de la Nacional, ha ganado una serie mundial y también un jonrón derby. Ahora pertenece a los Padres de San Diego, su segundo equipo, y sería agente libre luego de 2023.

DE INTERÉS: La lluvia ha hecho acto de presencia en forma fuerte en Lidom. En dos días se suspendieron tres juegos, y ahora habrá que jugar en días corridos hasta más de una semana para algunos clubes…. Los liceístas se llevan el pastel con 7-2, y dominan fácil muchos departamentos. Lo hacen en base a gente joven, como los infielders Elly de la Cruz y Ronny Mauricio…. La gente de la página de Lidom cambió el formato del calendario, que antes no se podía leer, pero ahora sí…Eso fue posible gracias a una orden que dio Satoski Terrero, su director de prensa.. Esa pagina no ofrece gran cosa, en comparación con otras ligas y MLB, pero lo que oferten deben hacerlo bien…. Skip Schmaker es el nuevo manager de los Marlins de Miami.. Se había informado que en el grupo de entrevistados estuvo Luis Rojas, y el agraciado es este señor, que nunca ha dirigido en MLB . Jugó por varios años siendo utility de los Cardenales de San Luis 15 años atrás.