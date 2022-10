¿Habrá jugado Aaron Judge su último partido con los Yankees?

MLB.COM

NUEVA YORK

Todo se redujo a Aaron Judge una vez más, una situación a la que los Yankees se han enfrentado durante todo el verano. Asumiendo la postura familiar e imponente que rompió un récord de la Liga Americana de 62 jonrones durante la temporada regular, el toletero más reconocible del juego fue la última esperanza del equipo de evitar el invierno por otra noche.

Pero el reloj ya había dado la medianoche en Nueva York, y pronto también lo haría para los Yankees de 2022. El poderoso corte de Judge produjo solo un toque de rutina hacia el lanzador Ryan Pressly, quien llevó la pelota a la primera base con una voltereta, el out final de la victoria de los Astros por 6-5 sobre los Yankees en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Judge corrió por la línea de base, plantó su pie derecho en la primera base, luego miró por encima de su hombro izquierdo mientras los Astros comenzaban a celebrar en el campo, su campo. Aunque técnicamente ya no lo era: por primera vez en su carrera profesional, Judge estará sin ataduras, probando las aguas de la agencia libre. Existe la posibilidad de que hayamos visto su último turno al bate con el uniforme de los Yankees.

“Tener la oportunidad de usar las telas a rayas y jugar en el jardín derecho en el Yankee Stadium es un honor increíble”, dijo Judge. “Definitivamente no lo di por sentado en ningún momento. Siempre me revisaba antes del juego cuando decía una pequeña oración, miraba alrededor del estadio y me pellizcaba. Hay muy pocas personas que tienen la oportunidad de correr en ese campo y jugar frente a los fanáticos”.

Fue, como dijo el gerente general Brian Cashman, “la mejor apuesta de todos los tiempos”. Judge rechazó una extensión de siete años y $213.5 millones de los Yankees el Día Inaugural, respondiendo con una temporada para la historia. En 157 juegos, Judge bateó .311/.425/.686, liderando las Mayores en jonrones, carreras anotadas (133), carreras impulsadas (131), porcentaje de slugging, porcentaje de embase, OPS+ (211) y bases totales (391).

Su búsqueda para romper el récord de jonrones de la Liga Americana de Roger Maris de 61 años en una sola temporada cautivó al mundo del deporte, que culminó con un jonrón 62 en el primer juego de una doble cartelera el 4 de octubre en Texas

Sin embargo, la postemporada no fue muy bien para Judge, quizás gaseado por la agotadora persecución por la marca, aunque nunca lo admitiría. En nueve juegos de postemporada, Judge bateó .139 (5 ??de 36) con dos jonrones y tres carreras impulsadas, sin hits con una base por bolas en la final de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Acertó 1 de 16 contra Houston.

Cuando se le preguntó si esperaba quedarse en Nueva York, Judge dijo: “He sido claro al respecto desde que usé las telas a rayas por primera vez. Pero no pudimos hacer nada antes de los Entrenamientos Primaverales, y ahora soy agente libre. Veremos que pasa."

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que la temporada 2022 de Judge fue “increíble”, y agregó que Judge es “alguien con quien me he acercado y simplemente admiro y respeto y, con suerte, lo veremos con el uniforme a rayas durante mucho tiempo. Ni siquiera quiero pensar en la alternativa en este momento”.

No está claro de inmediato qué buscará Judge en la agencia libre, aunque es notable que Gerrit Cole es actualmente el jugador mejor pagado del club con $ 36 millones por año; Judge ciertamente buscará más allá de eso (Mike Trout es el jugador de posición mejor pagado del juego en términos de valor promedio anual de $35.5 millones), y Judge podría intentar superar el récord de AAV de Max Scherzer de $43.3 millones.

“Lo que sea que obtenga será astronómico, y se lo merece”, dijo Anthony Rizzo . “Apostó por sí mismo en el escenario más grande, en el mercado más grande y lo hizo con facilidad. Debería ser recompensado como el jugador mejor pagado del juego. Él es el nuevo estándar de oro, en mi opinión”.