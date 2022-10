¿Otro wild card campeón?

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

Ha sucedido varias veces que un equipo clasificado vía wild card se proclame campeón de Grandes Ligas… Los casos más resonantes fueron aportados por los Marlins (de Florida) de 1997 y 2003 que lo hicieron bajo esa circunstancia.

Y en su caso hizo más ruido porque era un equipo super joven, nacido apenas en 1993.

Ahora toca el turno a los Filis de Filadelfia, que han pasado a la serie mundial eliminando a todos sus contrarios. Ayer lo hicieron contra San Diego, venciendo 4 victorias con 1 derrota, resultado naturalmente sorpresivo. Desde el principio se dijo que esta serie lucía cerrada, pero el resultado ha sido otro.

Se proyectó asi luego que San Diego diera tremenda exhibición en sus dos primeras series de postemporada. Fue el equipo que se llevó al poderoso conjunto Mets de Nueva York, incluyendo sus dos pitchers estelares Max Scherzer y Jacob deGrom. Y después San Diego dio la gran sorpresa venciendo a los Dodgers con 3 triunfos y 1 derrotas. ¿Los Dodgers?

San Diego se despide con record de 5-6 en play off. El poder deJuan Soto repareció pegando jonrones sábado y domingo, y terminó bien bateando de 18-4 con 4 remolcadas. Manny Machado de 25-5 con par de jonrones, pero su bate estuvo ausente con hombres en posición anotadora.

GRAN RECORD: Les cuento, además, que los Filis han tenido n una tremenda marca de ganados y perdidos durante los play offs, hasta ahora. Vencieron a San Luis en dos juegos seguidos, a los Bravos de Atlanta 3-1 y ahora a San Diego 4-1, para un excelente total de 11-2.

¿Y saben qué? Este equipo tuvo el peor record de ganados y perdidos de los diez clasificados en ambas ligas, con solo 87 victorias . Dicen que el beisbol es “loco”, y aquí queda demostrado de nuevo.

Bryce Harper se constituye en el héroe del club, justificando su contrato de más de 300 millones, y su jonrón de ayer decidió el encuentro. Fue en el octavo inning ante el relevista venezolano Robert Suárez. En la serie Harper tuvo de 20-8 con 2 jonrones, 5 empujadas, promedio en .400. En postemporada suma 5 jonrones.

Igual para el inicialista Rhys Hoskins, quien pegó dos el sábado y uno ayer, y en total ha despachado 5 en las tres series. Ahora esperan la decisión final entre Houston y Yanquis.

UN POCO MAS: Los fanáticos de San Diego se están “comiendo con yuca” al manager Bob Melvin por no utilizar al zurdo Josh Hader contra Bryce Harper… A Melvin se le olvidó que en play off no se debe esperar que su cerrador aparezca para última instancia. El manager de los Mets, Buck Showalter, usó a Edwn Díaz en el 7mo. en su única victoria contra San Diego..Melvin no aprendió la lección.

.- Zack Wheeler y Aaron Nola son garantías de buenos iniciadores para Filadelfia. Wheeler lanzó ayer nuevamente y en seis entradas mantuvo al equipo en competencia, con 6 innings de 3 hits y 2 carreras. .. Yu Darvish, el japonés de San Diego, trabajó 6 entradas de 4 hits y 2 carreras.

El dominicano Seranthony Dominguez lanzó una entrada y permitió una vuelta fruto de dos wild pitches.. El juego se desarrolló en media de una fina lluvia, y todo estaba complicado, tanto en el contacto de los pies en la tierra como el agarre de las pelotas..

Kyle Schwarb er sigue siendo figura relevante para los Filis. Bateó de 15-6 con jonrón…

.-Trent Grisham fue factor negativo para San Diego pues falló sus 18 turnos de la serie, un desastre.

Jean Sugura, segunda base de Filadelfia, pegó de 17-2 con 9 ponches recibidos.

.Colectivamente, Filadelfia bateó .237 con 10 jonrones y 25 anotadas en los 5 partidos. San Diego lo hizo para un pobre .204, solo 6 jonrones y 19 anotadas.

LA BARRIDA: En la capital los fanáticos azules celebran en grande porque el fin de semana dieron barrida en su serie de dos juegos ante las Aguilas. Ganaron el sábado 4-0 en Santiago y ayer 6-0 a casa llena. Es decir, un 10-0 que duele, y los azules se quedaron solos en el primer lugar con 6-2. Las Aguilas con 5-3.

.-La oficina de prensa del Licey circula el dato de que Cesar Valdez es el verdadero “Papá” de las Aguilas. Dicen que de por vida en 73.1 innings ha permitido 64 hits, efectividad de 0.86... ¿Será cierto eso?

-Este lunes sigue la pelota, y las Estrellas visitan al Licey, Escogido va a Santiago, Gigantes a La Romana contra los Toros.

