El Deporte domingo, 23 de octubre de 2022

BÉISBOL INVERNAL

Bates de Leones despiertan y derrotan 9-3 a los Toros

Santo Domingo

El bateo oportuno y otra actuación de calidad del abridor Humberto Mejía se combinaron este sábado para que los Leones del Escogido vencieran 9-3 a los Toros del Este, en el estadio Quisqueya Juan Marichal. El conjunto de la capital tuvo su mejor juego ofensivo en lo que va de temporada al compás de 12 indiscutibles, tres de ellos extrabases, y colocando en la inicial al primer bateador en siete de los ocho episodios que bateó. Solo Engel Beltré no se embasó en el partido, y Jimmy Paredes no conectó de hit, aunque recibió par de bases por bolas y anotó una vez. Mejía (1-0) se presentó en cinco capítulos de una carrera, cinco hits, seis ponches, sin otorgar boletos para ganar el encuentro. La derrota fue para Julio Teherán (0-1), abridor de los Toros, que permitió cinco vueltas, cuatro de ellas limpias, en 3.1 innings. La victoria del Escogido, lo coloca con marca de 2-5, al igual que los romanenses, empatados en la quinta posición del campeonato. Así marcaron Los locales madrugaron y marcaron en la misma primera entrada ante Teherán, a quien Alex De Goti y Starlin Castro le conectaron sencillos consecutivos, y un batazo de Jordany Valdespín al lanzador colocó corredores en segunda y tercera con un out, dándole el chance al debutante Aderlin Rodríguez a empujar la primera rayita con un elevado de sacrificio al jardín derecho. Los visitantes empataron en el segundo acto con un cuadrangular solitario de John Nogowski por el prado izquierdo frente a Mejía, siendo esta la única anotación que le fabricaron. Otras dos carreras llegaron en el tercero para los capitalinos gracias a un error en tiro de Teherán tratando de poner out en la goma a Jonathan Guzmán, tras fildear un batazo de Valdespín. En la jugada, De Goti también alcanzó el plato desde la intermedia. En el cuarto, Paredes recibió boleto, y Freuddy Batista conectó su primer hit en la pelota dominicana con una línea al central, colocando corredores en las esquinas sin out para los rojos. Beltré se ponchó, pero Guzmán pegó imparable al bosque derecho para llevar a Paredes a la registradora. Edgar García entró a lanzar, y transfirió a De Goti para llenar las almohadillas. Un roletazo de Castro por la antesala forzó al corredor en segunda, pero Batista entró con la quinta de los escogidistas. En el quinto, dobles de Rodríguez, Peter O’Brien y Batista contra Luis Ledo produjeron otras tres para los Leones. Con el juego 9-3 en el noveno, el conjunto taurino llenó las bases al pegar tres incogibles consecutivos ante Cristofer Ogando, que se las arregló para ponchar a Addison Russell con tres lanzamientos y forzar a Euribiel Ángeles a batear para doble matanza, y concluir el partido. Por los escarlatas, Guzmán bateó de 3-3 con dos impulsadas, una anotada y transferencia; De Goti, de 4-2, con dos anotadas y base por bolas; Castro, de 5-2, con una producida; Batista, de 4-2, con doble, dos anotadas y una empujada, y Rodríguez, de 3-2, con doble, dos remolcadas y anotada. Por los romanenses, Nogowski se fue de 3-2, con jonrón, una anotada y una empujada, y Steven Moya, de 4-2, con par de dobles, una remolcada y una anotada. Los melenudos devolverán la visita a los Toros este domingo en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, a las 5:00 de la tarde.