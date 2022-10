Damian Lillard anota 41 puntos y Portland derrota a Suns 113-111 en tiempo extra

AP

Damian Lillard anotó 41 puntos y los Trail Blazers de Portland derrotaron el viernes 113-111 a los Suns de Phoenix en tiempo extra para su segunda victoria consecutiva al abrir la temporada.

Anfernee Simons hizo un tiro de gancho cuando quedaban 7,2 segundos en la prórroga y terminó con 16 puntos. Jusuf Nurkic anotó 20 puntos y 17 rebotes.

Devin Booker lideró a Phoenix con 33 puntos. Su bandeja le dio a Phoenix una ventaja de 109-106 al comienzo del período extra.

Los tiros libres de Lillard cuando quedaban 33,9 segundos empataron el marcador a 111. Booker falló un tiro corto antes de que el gancho de Simons pusiera a Portland al frente. Nurkic le cometió una falta a Deandre Ayton en el otro extremo, pero Ayton falló el primero y luego falló el segundo a propósito por un intento fallido en una canasta del empate.

“Le dije: 'Confío en ti, ponte los pantalones de niño grande. Obtuviste el gran contrato, obtuviste el juego, pusiste el trabajo'”, dijo Lillard sobre confiar al final en su compañero Simons.

Booker dijo que la segunda falla de Ayton estaba justo donde tenía que estar para tener una segunda oportunidad de empatar el juego. “Es la NBA”, dijo. “Esos muchachos también están tratando de ganar, y son profesionales, así que habrá noches como esa”.

Los Suns ganaban por 12 puntos en la primera mitad, pero Portland retrocedió para empatar a 79 a principios del último cuarto gracias a un tiro en salto de Nassir Little y estuvo cerca el resto del camino.

La bandeja de conducción de Chris Paul le dio a los Suns una ventaja de 101-100 con 59.9 segundos para el final del tiempo reglamentario. Después de que Nurkic anotó tiros libres para Portland, Mikal Bridges anotó el segundo de dos tiros libres para empatar el marcador a 102 con 37,1 segundos por jugar. Lillard falló un tiro en salto desequilibrado para enviar el juego a tiempo extra.

“Tal como nos vemos ahora, tenemos la profundidad para recuperarnos de cualquier déficit”, dijo Nurkic. “Pero idealmente, no queremos llegar a ese punto”.

Los Suns venían de una victoria 107-105 sobre Dallas el miércoles en su apertura de temporada. Los Suns ganaron 64 juegos la temporada pasada, pero cayeron ante los Mavericks en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Portland ganó su primer partido 115-108 el miércoles por la noche en Sacramento.

El entrenador de los Suns, Monty Williams, siempre siente nostalgia cuando llega a Portland, donde comenzó como asistente del ex entrenador de los Blazers, Nate McMillan, entre 2005 y 2010.

Recordó el viernes cómo en una temporada McMillan se desgarró el tendón de Aquiles y se vio envuelto en el papel de entrenador en jefe por un tiempo.

“Nunca lo olvidaré, estaba caminando al margen porque Nate quería que me comunicara con los jugadores. Me giré para pedirle una llamada y él simplemente me ladró: `¡Tú haces la llamada!'”, Dijo Williams. "Fue como, 'Te puse allí por una razón, así que deja de ser tú y sé yo por un segundo y haz la llamada'".

Suns: Williams dijo que se está tomando las cosas con calma con Landry Shamet, quien comenzó la temporada fuera de juego por una distensión en la cadera izquierda. “Lo último que quiero hacer es presionar más a un tipo para que vuelva a la cancha. Solo espero que nuestro equipo me avise cuando un chico esté listo”.

Trail Blazers: Lillard lideró a todos los anotadores con 28 puntos, incluidos cuatro triples, solo en la primera mitad. Lillard jugó solo 29 juegos la temporada pasada antes de someterse a una cirugía para corregir una persistente lesión abdominal.