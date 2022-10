JONRONES EN YANKEE STADIUM

Tony Piña Cámpora

En la pasada campaña Aaron Judge estableció nueva marca de jonrones en la Liga Americana al disparar 62. De esos, el estelar jugador de los Yankees logró treinta en su hogar; el Yankee Stadium.

Realmente este es el tercer parque de béisbol conocido con ese nombre, el primero fue construido en 1923 y se le llamó “La casa que Ruth construyó”, porque fue diseñado de una manera que el recorrido de las bolas bateadas hacia el lado derecho, zona natural para los bateadores zurdos, lo que era Babe Ruth; tuvieran más oportunidad de salir del parque, en una implícita intención de favorecer a su gran estrella del momento. No obstante, el “Inmortal Bambino” mostró que no necesitaba esa ventaja, era un genuino bateador de poder, indicándolo al disparar 251 cuadrangulares en el señalado estadio, de los 511 que alcanzó con ese equipo durante el tiempo que coincidieron, él activo y este de sede; menos de la mitad. Esta situación penalizó a los bateadores derechos del equipo ya que la distancia del bosque izquierdo era inmensa, se le llamó a esa zona “El Valle de la Muerte” e incluso se ha señalado que Joe DiMaggio no logró más jonrones en su estupenda carrera con el

equipo, debido a esa desventaja siendo el bateador derecho que más jonrones logró conectar en una campaña en él, cuando en 1937 consiguió 19 y en toda su carrera consiguió apenas 148 de un total de 361.

El primer Yankee Stadium duró hasta 1973, 50 años; los Yankees compartieron sede con los Mets en 1974 y 1975 en el Shea Stadium, mientras aquel se remodelaba, reinaugurándose en 1976. Con algunas diferencias, mantenía la ventaja para los bateadores zurdos. Hasta la construcción del actual, el único bateador derecho que pudo conectar veinte o mas cuadrangulares allí fue Alex Rodríguez, 26 en 2005 y 2007 y veinte en 2006.

El Yankee Stadium III es nuevo, construido al lado del antiguo e inaugurado en 2009. En este la marca de jonrones en una campaña fue establecida por Aaron Judge en 2017, su año de novato cuando conectó 52 y 33 fueron en su hogar.

