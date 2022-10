Cole y Bader salvan la temporada para los Yankees de Nueva York

AP

Gerrit Cole sacó a los Yankees del borde del abismo. Están destinados al Bronx, todavía persiguiendo un campeonato.

Cole le dio a Nueva York lo que necesitaba, siete entradas sólidas y Harrison Bader conectó un jonrón de dos carreras cuando los Yankees salvaron su temporada y forzaron un quinto juego decisivo en la Serie Divisional de la Liga Americana con una victoria por 4-2 sobre los Guardianes de Cleveland en el Juego 4 el domingo por la noche.

“Esta serie ciertamente no ha terminado y tenemos objetivos más grandes”, dijo Cole. “Pero definitivamente estoy pasando el mejor momento de mi vida y me encanta y no puedo esperar para seguir adelante”.

Cole, el hombre de $324 millones de Nueva York, permitió dos carreras y ponchó a ocho al vencer a los Guardianes por segunda vez en seis días. No dominó, pero Cole mantuvo a los bateadores de Cleveland fuera de base y fuera de balance.

Bader conectó jonrón por tercera vez en la serie al mejor de cinco, conectando en la segunda entrada ante Cal Quantrill, quien llegó invicto en 44 juegos en Progressive Field.

Después de arruinar el Juego 3 el sábado, cuando el bullpen de los Yankees tuvo su mayor colapso en la historia de la postemporada del equipo, Nueva York se recuperó y se dirige a casa.

Nueva York iniciará al perdedor del Juego 2, Jameson Taillon, contra Aaron Civale el lunes por la noche en el Yankee Stadium.

El ganador avanza para enfrentarse a Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.