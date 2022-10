Lancha Warpath domina primer día de pesca Cap Cana Classic 2022 

Punta Cana

La embarcación Warpath, compitiendo en la categoría Pro, salió al frente durante la primera jornada de la décimo octava edición del Torneo Internacional Cap Cana Classic al Marlin Azul edición 2022, que dio inicio este jueves bajo la dirección del boricua Salvador Egea.

Los pescadores Jack Paulhuss, Carson Byers y Fred Schiteal lograron liberar cinco piezas, un marlin azul cada uno, para acumular 1,500 puntos. La segunda posición corresponde a la lancha Lasik, con 1,200 tantos, mientras que Marlin Darlin tiene tres piezas liberadas al igual que Doña Lucy y Wicked Wahine.

Las tres con 900 puntos. Por Lasik se distinguieron Gabriel y Miguel Santiago. En tanto que Dallas Hopper fue responsable de las tres agujas liberadas por Marlin Darlin. El cuarto puesto es para Doña Lucy con actuación de Nathalie Rodríguez, Rafael Caicedo y Joselo Herrnández.

En la categoría Semi Pro se distinguieron Sea Wish y Europhoria, con 900 puntos cada una, mientras que Monik-Ita, Crushing It, Tease Me, Isabela y Vitamin Sea compilan 600 tantos cada una. Por Sea Wish sobresalieron Hiram Quiñones, Xavier y Xavier H. Quiñones con una pieza cada uno. Los pescadores Gabriel Martínez, Amaury Maza y Jerrison Millan se adjudicaron los puntos de Euphoria.

En Monik-Ita, el joven Marcos Sánchez liberó las dos piezas de la embarcación. El evento dio inicio con un cóctel de bienvenida celebrado la noche del miércoles donde los presentes pudieron disfrutar de excelente música ambiental en vivo y presentación artística.

El presidente ejecutivo de Cap Cana, licenciado Jorge Subero Medina, tuvo a bien pronunciar las palabras de bienvenida, mientras que el director de la Marina Cap, Silvano Suazo, expresó satisfacción resaltando el cambio con relación a los días de pesca. “Este año hemos añadido un día extra a solicitud de ustedes durante el pasado torneo a la aguja blanca.

Esperamos que estas horas adicionales equilibren la tabla y mantengan el mismo o mayor interés en la justa. Realmente disfrutamos tenerlos aquí compartiendo momentos de gloria”, expuso Suazo. Además de Subero Medina y Suazo habló el director Salvador Egea. La justa se estará celebrando hasta el sábado 15 con unas 30 embarcaciones de primer nivel representando a Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

Además de premiar los tres primeros lugares en Pro y Semi Pro, serán galardonados la mejor pescadora y el mejor pescador juvenil. Cada Marlin Azul debidamente liberado recibe 300 puntos, mientras que las especies Marlin Blanco y Sailfish tendrán 100 puntos cada una.

Para este viernes habrá un Brunch at Maralia para damas y familiares de pescadores. La segunda jornada de pesca inició con la salida de embarcaciones a las 6:30 de la mañana.