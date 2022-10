El Deporte jueves, 13 de octubre de 2022

MINIATURAS

Inventario a Lidom

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

Apenas faltan 48 horas para la apertura del torneo de beisbol profesional dominicano otoño –invernal 2022-23. Por mucho tiempo, se le ha denominado “beisbol invernal”, pero alguna vez alguien hizo notar que el evento empieza en el otoño y termina en invierno. Por tanto, exigió que le incluyeran las dos estaciones y de vez en cuando, en algunas instancias mediáticas se le complace. Siguen activos los seis equipos, asi que es prudente echar una mirada a algunos datos de esos clubes, y lo hago en forma alfabética, para que nadie sienta celos. ÁGUILAS CIBAEÑAS: Disfrutan de la fanaticada más militante del circuito dominicano, el estadio más amplio, de más capacidad y “ el más alegre” de todos. Tienen 22 coronas y se igualan con su archirrival Licey en ese sentido, pero en algún momento ese empate se romperá. Las Aguilas han sido campeones en 2017-18 y 2020-21, mientras Licey no alcanza un título desde 2016-17. El club de Santiago estrena nuevo presidente, Victor García Sued, funcionario del Gobierno, pero ligado al equipo desde su nacimiento por decisión de su padre, Lionel García. Vitico, como le llaman sus amigos, fue senador y actualmente es director regional de Industria y Comercio. También las Aguilas estrenan nuevo manager, José Leger, en su primera experiencia oficial pues había sido interino del Escogido, y también coach del Licey el pasado campeonato. Sigue en su puesto el gerente general Angel Ovalles, con la particularidad de que uno de sus asistentes se llama Felix Fermin, legendario manager aguilucho y dominicano. ESTRELLAS ORIENTALES: Tienen tres coronas ganadas de por vida, la última de ellas en 2018-19 tras una sequía de algo más de 5 décadas. Su dirigente es Fernando Tatis, precisamente el manager campeón de entonces, y repiten como gerente el joven Felix Peguero.-.Entre ellos dos llevaron al club a la final del torneo pasado, una pérdida ante los Gigantes. El presidente del club sigue siendo el Ing. Michel Feris Chalas, y en funciones especiales José Mallén, ex presidente del equipo. GIGANTES DEL CIBAO: Están eufóricos . El binomio del gerente Jesús Mejía y el manager Luis Urueta ha brindado dos finales corridas, y el titulo de campeón del año pasado, el segundo de su historia. Este club, propiedad del grupo Rizek, estrena nuevo presidente en el joven Alfredo Acebal Rizek, miembro de la familia., Tienen mucho talento, y volverán a dar carpeta por todos lados, creo. EMPATADOS: El lanzador derecho Kyle Wright sacó la cara y fue factor principal en la victoria de Atlanta 3 por 0 sobre Filadelfia, empatando su serie a 1-1..Wright tiró 6 innings de 2 hits y 6 ponches, y las carreras entraron con cosas pequeñas.. Wright fue uno de los mejores de la liga con marca de 21-5 y 3.19… Zack Wheeler también trabajó 6 entradas por Filadelfia, 4 hits y las carreras… El tercer juego va este viernes cuando se muden a Filadelfia. LO DE HOY. Es doble la jornada de hoy, ambos juegos en la liga Americana..A las 3.30 va el segundo choque entre Houston y Seattle. Los Astros rescataron en forma dramática el primer juego con jonronazo de tres carreras en el noveno por Yordan Alvarez, cuando solo faltaba un out para el triunfo de Seattle… Los Astros dominan 1-0 y este encuentro será en casa… Los Yanquis reciben a Cleveland por segundo juego, luego de ganar el primero 4 por 1.. El cubano Nestor Cortés será el lanzador de los Yanquis, y se supone que Luis Severino irá al tercero.. CAMBIO DE HORA: El juego de inauguración del estadioQuisqueya este sábado, entre Licey y Escogido, será a las 5 de la tarde en lugar de las 2.30…Se había establecido la primera hora porque los Leones juegan a esa hora los sábados, pero se ha considerado conveniente moverlo a las 5 por ser día inaugural. Excelente decisión. Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol?hotmail.com