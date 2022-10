Hanser Alberto queda fuera del roster de los Dodgers

AP

LOS ANGELES

Los Dodgers anunciaron formalmente su roster de la Serie Divisional de la Liga Nacional el martes por la mañana con un par de sorpresas, ninguna más grande que Craig Kimbrel quedando fuera del roster.

Kimbrel, quien fue adquirido para ser el cerrador del equipo antes del final de los entrenamientos de primavera, nunca pudo encontrar un éxito constante este año. Lideró al club con 22 salvamentos, pero fue eliminado como cerrador en septiembre. Solo tres semanas después, no forma parte de la lista de postemporada de los Dodgers.

El diestro veterano se mostró sólido contra los diestros esta temporada, limitándolos a un OPS de .576. Pero Kimbrel tuvo problemas contra los zurdos, quienes registraron un OPS de .778 esta temporada. Con los Dodgers queriendo lanzadores neutrales, es decir, relevistas que puedan sacar tanto a los zurdos como a los derechos, el equipo eligió ir en otra dirección.

Kimbrel ha dicho que cree que estará listo para contribuir en la postemporada. No sucederá en la SDLN, salvo un reemplazo por lesión.

Si bien Kimbrel no entró en la lista, Blake Treinen y Dustin May pudieron demostrar que estaban lo suficientemente saludables como para hacer el corte. Treinen ha hecho solo cinco apariciones esta temporada y ninguna desde el 5 de septiembre. Pero el derecho le da a los Dodgers otra fuerte opción en el bullpen. Queda por ver cómo se mantiene su hombro derecho en el transcurso de una serie.

En cuanto a May, los Dodgers consideraron mantenerlo fuera del roster de la SDLN para permitirle continuar preparándose para una posible Serie de Campeonato de la Liga Nacional. May lanzó tres entradas en un juego simulado el domingo, por lo que probablemente no estará disponible para los dos primeros juegos de la Serie Divisional.

May podría ser una opción para comenzar el Juego 3 o 4, si los Dodgers eligen ir por ese camino. Sin embargo, es más probable que los Dodgers se apoyen en Tony Gonsolin y que May salga del bullpen, tal vez llevando a cuestas a Tyler Anderson.

Por el lado de los jugadores de posición, la única sorpresa menor fue que el novato Miguel Vargas entró en la lista sobre el favorito de los fanáticos, Hanser Alberto. Vargas es el prospecto No. 3 de los Dodgers según MLB Pipeline y ha mostrado algunas herramientas en el plato a pesar de solo registrar un promedio de .170 desde que debutó en la MLB el 3 de agosto. Vargas también le da a los Dodgers una ventaja y otra opción diestra. en los jardines, lo que podría entrar en juego contra el zurdo Blake Snell de los Padres o el relevista Josh Hader.

Alberto fue firmado esta temporada baja para ayudar a los Dodgers a batear a los lanzadores zurdos. El jugador de 29 años ha luchado contra una lesión en la rodilla y no ha podido arreglar las cosas en el plato, registrando un OPS de .680 contra los zurdos.