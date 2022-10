Segunda fase

Héctor J. Cruz

Este martes inicia la 2da. fase de la postemporada de Grandes Ligas 2022.. Es sumamente interesante este nuevo formato porque otorga al más “débil”, o aquel de menor record en la regular, poder vencer al más fuerte o de mejor record.

Ya sucedió con los Padres de San Diego, ganadores de 89 nuevos en la campaña regular, superando a los Mets de Nueva York, con 101 victorias. Y también ocurrió con Filadelfia, que obtuvo 87 triunfos frente a 93 de los Cardenales de San Luis.

¿ Por qué suceden estas cosas? Porque es beisbol, uno de los deportes más impredecibles entre todos. Aquí siempre existe la posibilidad de que el de menos talento le gane al que luce mejor.

1:07, FILADELFIA VS. ATLANTA: Será la apertura de la primera jornada, que incluye una cartelera de 4 partidos en un espacio de 13 horas corridas de puro beisbol. Atlanta fue ganador de la División Este, y está en la defensa de su corona mundial del año pasado cuando vencieron a Houston en la final. Atlanta obtuvo también 101 victorias, y tuvo el derecho de grupo por ganarle la serie particular a los Mets..¿El favorito? Las apuestan van para Atlanta, y los Filis harán su segundo intento por sorprender. Los Bravos ganaron su serie 11-8.

3.37, SEATTLE-HOUSTON. Los Astros tuvieron 106 victorias, Seattle 90, y la distancia entre ambos fue de 16 juegos. Houston, además, ganó su serie 12-7, y tiene posiblemente el mejor cuerpo monticular de los play offs, en lo que respecta a su rendimiento este año. Encabezan Justin Verlander y el zurdo dominicano Framber Valdez.. Los Astros claros favoritos.

7:37, CLEVELAND-YANQUIS: Se iniciará en Nueva york, Cleveland viene de ganarle los dos juegos a Tampa y están muy entusiasmados. Los Yanquis siempre con muchos chismes (ahora protagoniza Arodis Chapman, ausente),a ver qué pueden hacer con estos Guardianes. Gerrit Cole será primer pitcher, luego Nestor Cortes y Luis Severino. Los Yanquis salen favoritos, a pesar de toda su inestabilidad.

9:37, SAN DIEGO –DODGERS: En Los Angeles jugarán estos dos equipos, con un problema muy serio para San Diego. Los Dodgers le ganaron su serie 14-5 este año, y desde el 2020 hacia acá el dominio ha sido de 32-16, impresionante pues se trata de ganar 2 de cada 3. Dodgers favoritos, San Diego buscando el bate jonronero de Juan Soto y de Manny Machado, a ver si ayudan.

LA OTRA OREJA: Como el beisbol también se ha vuelto loco (igual que el mundo),l ahora tenemos que un árbitro le hizo una auditoría forense a las dos orejas del lanzador Joe Mosgrove. La escena ocurrió el domingo en el juego Mets-San Diego, y el video está disponible en las redes…Nada más absurdo, pero así anda este deporte, el de MLB..Es el mismo que a partir del próximo año prohibirán las formaciones defensivas (como una dictadura), pondrá bases más grandes para mejor agarre, y le pondrán un reloj a los pitchers entre cada lanzamiento..¿’Qué sigue?

PITCHERS RD: Los nombres de los pitchers de Houston abundan para este play off… En la rotación podrían estar Framber Valdez y Cristian Javier, en el relevo Héctor Neris, Rafael Montero, y otras opciones son Ronel Blanco, Bryan Abreu, y Enoli Paredes.. Todos ellos actuaron en la regular, pero no estará el grupo completo desde hoy.. También está el short Jeremy Peña.

ECONOMIA: Las Aguilas Cibaeñas quisieron economizar unos chelitos y su rueda de prensa la hicieron en las gradas del Estadio Cibao.. Desde luego eso limita el caché, sale más barata, pero no es lo mismo de siempre.. A mi no me gusta ese modelo… Lo mismo para las Estrellas Orientales, que harán su show en el estadio Tetelo Vargas hoy, 5 PM….Licey tiene gran ambiente este miércoles en un hotel de la avenida Tiradentes, el Escogido hará su show por TV el jueves..

EL TRIO: José Ramírez, antesalista, Oscar González, jardinero y Amed Rosario, short, más Emmanuel Clase, cerrador, son pieza clave para los Guardianes de Cleveland en su serie ante los Yanquis. De su lado, los Yanquis no tienen ningún bateador dominicano, y solo Luis Severino y Wandy Peralta están fijos en el pitcheo..También Domingo Germán, posiblemente.

