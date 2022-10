Managers clasificados (2-b)

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

En la Liga Nacional también clasificaron 6 equipos, y todos celebran sus primeras series este de viernes a domingo. Habrá 4 series de 3-2,dos por cada liga, y todas tendrán lugar en una sola ciudad, de acuerdo a la posición final y record de cada club.

A partir del martes 11, vienen las series divisionales de 5-3, después las series por el campeonato de liga de 7-4 y finalmente la serie mundial.

Veamos los managers clasificados en la Liga Nacional.

DODGERS DE LOS ANGELES: Finalizan con el mejor record de GrandesLigas (111-51) y su manager Dave Roberts nuevamente brilla. Desde que dirige a los Dodgers en 2016 ha ganado la División Oeste en 6 ocasiones, y perdieron el año pasado pese a haber obtenido 106 triunfos.

BRAVOS DE ATLANTA. Es el segundo mejor record de la Nacional con 101-61 . Brian Snitker, de 66 años, es el manager desde hace 7 temporadas. Viene de ganar la serie mundial 2021 ante Houston, y tiene tremendo equipo. Al igual que los Dodgers, los Bravos estarán descansando en esta primera fase de play off.

NEW YORK METS: No es que este club se haya caído en el último tramo de la campaña. Es que los Bravos estuvieron superbos , y los Mets terminan en segundo lugar con 101-61, igual que Atlanta, que son lideres de división porque ganaron la serie particular. . El veterano manager Buck Showalter sale triunfante en su regreso al terreno, luego de varios años fuera. Showalter, de 66 años, acumula una experiencia de 21 años de dirigente en MLB al frente de Yanquis, Texas,Baltimore, Arizona y Mets.

FILADELFIA: Tuvieron que luchar mucho para clasificar Incluso a mediados de campaña despidieron a su manager Joe Girardi y entregaron las riendas del club a uno de sus coaches, Rob Thomson, sin experiencia. Los Filis terminan con 87-76 y Thomson (sin la P) tuvo 65-46.

PADRES SAN DIEGO: Los Padres lucían bien en marzo, luego llegó la lesión de Fernando Tatis Jr, después su suspensión por dopaje, pero las cosas mejoraron algo cuando adquirieron a Juan Soto . Bob Melvin, veterano manager, llevó al equipo a la clasificación wild card con 89-73, y ya veremos qué pasa ahora en postemporada.

SAN LUIS: Con marca de 93-69, los Cardenales son dirigidos por el debutante manager Oliver Marmol, nacido en Orlando, Florida, de padres dominicanos. Es candidato a manager del año.

DOMINICANOS: Avanzando datos de esta primera fase de los play off, digamos que:

.- San Luis recibirá a Filadelfia y los Cardenales salen de favoritos. Albert Pujols estará en el foco de San Luis, a ver si lo juegan cada día, incluso contra el pitcheo derecho. El hombre está encendido.

.- San Diego visita a los Mets, y el equipo local sale favorito, pero mucho cuidado. En la alineación de San Diego estarán Juan Soto y Manny Machado, que podrían ser tremendo problema para el pitcheo contrario. Starling Marte, de los Mets, está lesionado en un dedo de la mano derecha y podría no jugar.

.-Tampa visitará a Cleveland, en una serie que luce bastante pareja. Los Guardianes sorprendieron en la segunda mitad de la temporada, y podrían seguir hacia adelante. José Ramírez, en un gran año, será anfitrión de Wander Franco.

.- Seattle estará en Toronto, en otra serie de gran impacto. Los Azulejos salen de favoritos, pero ya veremos. Julio Rodríguez y Luis Castillo comandan a Seattle, mientras Vladimir Guerrero Jr. lo hace con Toronto.

EL PONCHADOR: Se comenta en los medios el gran año del cerrador de los Mets, el boricua Edwin Díaz. En 62 innings de relevo Díaz tiene 118 ponches promediado 17.1 por cada 9 innings, impresionante.. Pero hay otro caso de años atrás cuando el cubano Arodis Chapman, con Cincinnati del 2014, en 54 innings ponchó 106 para 17.7 por cada 9 entradas.. Mucho más impactante, desde luego..

DE LIDOM: Continúan los juegos de entrenamientos, mientras los equipos se ponen a tono para la apertura de la campaña… De los managers, están en acción ya José Leger de las Aguilas, Pedro López del Escogido, José Offerman del Licey, Pat Listach de los Toros.. Y este sábado 8 llega Luis Urueta, de los Gigantes.