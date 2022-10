La fatiga extrema y la Arizona Fall League, los dolores de cabeza de la Lidom

Horacio Nolasco

San Francisco de Macorís

La Arizona Fall League y la fatiga extrema son dos desgracias que van de la mano, una especie de dúo endemoniado, que le complica la vida a nuestra Lidom, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los gerentes y equipos operativos.

La reglamentación presenta, sobre todo para los jugadores de Ligas Menores, un tope de 520 turnos oficiales, 55 apariciones o 165 entradas lanzadas. Algunos no acumulan esos registros, pero están incapacitados.

Entre los más de 100 vetados, Gigantes (27), Tigres (23), Toros (19) y Leones (19) encabezan la lista. Del Licey está impedido la primera selección del 2021 Orelvis Martínez, los MLB Oneil Cruz, Francisco Mejía y Luis Severino. En los campeones nacionales Gigantes del Cibao sobresalen el estelar lanzador Sandy Alcántara, Ketel Marte y Luisito García, además Miguel Del Pozo y Brailin Márquez por lesiones. Vladi Guerrero, Félix Bautista y Frankie Montas de Leones.

En las Águilas aparecen los Grandes Ligas Cristopher Morel, Leody Taveras, Wandy Peralta y Ezequiel Durán; Gerson Moreno, Alexander Mejía de los Orientales; Rodolfo Castro, Teoscar Hernández, Sixto Sánchez, Jarlin García, del Corral de los Toros.

Los gerentes están moviendo cielo y tierra para tener en el terreno a jugadores claves o recién seleccionados y algunos que estaban lesionados cuando se hizo el corte, pero que ya están ready para el torneo. Otros serán agentes libres y los equipos locales hacen diligencias para sacarlos de la lista negra.

Peloteros a nivel de Ligas Menores, no protegidos en roster de 40, con pocos beneficios económicos en el verano, aunque ya no tienen que pagar alojamiento como antes; a parte de desarrollarse en el invierno, reciben salarios nada despreciables, dietas, alojamientos y no tienen que pagar un centavo de impuestos por participar en Lidom.

La Arizona Fall League es otro evento que perturba el desarrollo normal de nuestra liga. A Arizona va parte de la flor y nata de los prospectos de los equipos de Grandes Ligas (16 de los mejores 100). Ese torneo iniciará el 3 de octubre y concluirá el 12 de noviembre.

Esa liga está compuesta por seis equipos, cada club reúne jugadores de cinco conjuntos de las Mayores, totalizando más de 180 peloteros (19 de origen dominicano). Presentes estarán nuestros prospectos élites Noelvi Marte y Jasson Domínguez; los seleccionados en primera ronda 2022 Warming Bernabel y Deyvison de los Santos; además de los talentosos Juan Then, Johan Rojas, Yasel Antuna y Ángel Martínez, hijo del exreceptor de MLB Sandy Martínez.

La Arizona Fall League, y sobre todo la fatiga extrema, afectan considerablemente las Ligas Invernales, pues cuando la fatídica lista sale al aire se convierte en un clavo en el zapato para los gerentes generales de los equipos.