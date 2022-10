El Deporte sábado, 01 de octubre de 2022

FÓRMULA 1

Verstappen podría alzar 2do título si gana en Singapur

AP

Si bien la intensa batalla por el título de la Fórmula Uno el año pasado llegó hasta el final y cautivó al mundo del deporte, esta temporada ha parecido desde mucho tiempo una procesión para Max Verstappen. Todo podría terminar el domingo si el piloto de Red Bull gana el Gran Premio de Singapur y Charles Leclerc de Ferrari se viene abajo. Verstappen aventaja a Leclerc por 116 puntos y asegurará el campeonato si suma 22 puntos más que Leclerc, su rival con más posibilidades reales de pelear el título. Verstappen, que el viernes cumplió 25 años, debe ganar para asegurar un segundo título mundial, sumado a otros dos escenarios posibles que involucran a Leclerc. Si Verstappen gana, Leclerc no puede terminar más arriba del noveno; si Verstappen gana y recibe un punto de bonificación por la vuelta más rápida, Leclerc puede terminar no más alto que el octavo. “Es una posibilidad muy remota”, dijo Verstappen. “Necesito mucha suerte para que suceda aquí, así que en realidad no cuento con ello”. Es más realista que Verstappen asegure el título en el GP de Japón el 9 de octubre. “Creo que Suzuka será mi primera oportunidad adecuada de ganar el título”, señaló el holandés. “Así que espero con ansias Singapur en este momento, pero también estoy muy emocionado por la próxima semana”. Aún así, no habrá tensión en el ambiente del circuito urbano de Marina Bay el domingo por la noche, como en Abu Dabi el año pasado, cuando la estrella de Mercedes, Lewis Hamilton, cedió el título en la última vuelta ante Verstappen. El británico se perdió de un octavo campeonato, un récord de F1, en un final polémico tras un caótico reinicio cerca de la meta. “Lo siento por los aficionados... El año pasado, fue intenso para todos hasta el final, y nunca es bueno cuando la temporada termina antes”, afirmó Hamilton. “Para uno, como individuo (ganador) es genial, pero para el deporte en sí no es espectacular. Esperemos que en el futuro sea un poco mejor”. El mexicano Sergio Pérez (125 puntos atrás), compañero de equipo de Verstappen; el piloto de Mercedes George Russell (132 detrás); y Carlos Sainz Jr. de Ferrari (152) son sólo aspirantes matemáticamente al título. Sin embargo, es improbable que Red Bull le dé a Pérez la oportunidad de superar a Verstappen y lo usará para defender a su piloto estrella. Verstappen ha ganado 11 de 16 carreras, entre ellas las últimas cinco, lo que eleva el total de su carrera a 31. Hamilton aseguró dos de sus títulos en el último día de competencia: en 2008 al rebasar en la última curva de la carrera final, y en 2014 cuando venció a su entonces compañero de equipo de Mercedes, Nico Rosberg, en Abu Dabi. Dos años después perdió el título en la última carrera ante Rosberg. El británico conquistó el campeonato con tres carreras restantes en 2015 y se llevó el título de 2020 en el GP de Turquía en una temporada más corta debido a la pandemia de coronavirus. El viernes, Hamilton fue más veloz que Verstappen y Leclerc en la primera práctica. Sainz encabezó la segunda práctica por delante de Leclerc y Russell, con Verstappen cuarto pero pasando menos tiempo en la pista. Momentos después de la P1, Leclerc regresó al garaje del equipo para que los mecánicos trabajaran en sus frenos durante 20 minutos. Cerca del final de la P2, Pierre Gasly se vio obligado a bajar de su auto AlphaTauri mientras su equipo extinguía rápidamente las llamas que salían por la parte de atrás. Hay una tercera práctica el sábado antes de la prueba clasificatoria.