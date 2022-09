Los Dodgers: 9 de 10

Héctor J. Cruz

Es impresionante la campaña que han tenido los Dodgers de Los Angeles en 2022.

El pasado miércoles vencieron a los Padres de San Diego 1-0 , y ese fue el triunfo 107, estableciendo nuevo record de la franquicia. El año pasado lograron 106 victorias, y no esperaron nada para mejorar esa marca.

Antiguos Dodgers de Brooklyn, el legendario barrio de Nueva York, los Dodgers iniciaron nueva vida en Los Angeles en 1959 y desde entonces se han afincado como uno de los clubes más tradicionales del beisbol. Están en la serie mundial a cada rato, aunque no siempre ganan.

De hecho, sus 7 coronas de por vida les dan apenas el 6to. lugar entre los más ganadores, detrás de los Yanquis (27), San Luis (11), Boston, Oakland y Gigantes.

Se proclamaron campeones por última vez en 2020.

Ellos invierten dinero en gran cantidad. Su nómina de US$212 millones los tiene como más caro este año en MLB, pues otorgan grandes contratos. El último de ellos fue a Freddie Freeman, el inicialista que fue campeón el año pasado con Atlanta. Freeman se fue a la agencia libre luego de eso y firmó con los Dodgers por 6 años y US$162 millones.

El club ha sacado buenos beneficios de su actuación de .327 de promedio, 20 jonrones y 96 remolcadas. Pero ellos han redondeado un conjunto de gran ofensiva con Freeman, Mookie Betts (35 Hrs, 81 remolques), Will Smith (25 Hrs, 85 remolques),Trea Turner, etc. Y dejo fuera a gente que no ha estado a nivel este año, como Cody Bellinger, Justin Turner y Chris Taylor.

En colectivo, ocupan el primer lugar de la liga en carreras anotadas con 816, en dobles con 315, en OBP con .334 y en slugging con .445. Además, son 2do. lugar en hits con 1363 (los Mets 1ro. con 1364), en triples son 2do. con 31, en jonrones 3ro. con 205.

Y tan fuerte como el bateo ha sido su cuerpo de rotación. Tyler Alexander 15-4 y 2.54 de efectividad, Clayton Kershaw 10-3 y 2.42, Tony Gonsolin 16-1 y 2.10, y Julio Urías 17-7 y 2.17.

Ellos han ganado la División Oeste en 9 de los últimos 10 años, siendo interrumpidos en 2021 por la gran campaña de los Gigantes, que ganaron 107.

El manager Dave Roberts dice que están listos para los play off, y esperan volver a la serie mundial.

EL 62.- Aaron Judge puso fin a la primera parte del episodio persiguiendo los 61 jonrones de Roger Maris. Su jonrón 61 del miércoles, en Toronto, es solo la primera pata..La segunda será el numero 62, que servirá para establecer nuevo record para los Yanquis y para la Liga Americana. (El record de la Nacional y de la MLB lo tiene Barry Bonds con sus 73 del 2001).

Además, Judge tendrá una gran oportunidad de alcanzar el numero 62 en Yankee Stadium, pues allí jugarán contra los Orioles de Baltimore desde hoy por tres días. Luego de ahí, entre lunes y miércoles jugarán 4 partidos en Texas, ante los Rangers, incluyendo doble juego el martes.

Judge se va con su gran campaña,su gran record, y presencia en postemporada.. ¿Qué sigue luego de ahí? La agencia libre, a ver quién gana el pulso a los Yanquis… Si el viejo George Steinbrenner estuviese vivo no permitiría que este hombre se marche. Le hubiera extendido un cheque en blanco, y que siga en la gran urbe, como ídolo, como icono.. A ver si puede hacer carrera de 500 jonrones.

