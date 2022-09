Noticias del golf en un Up and Down ampliado

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Siguen sucediendo noticias en el mundo del golf y hoy les trago un resumen de las más importantes a nivel local e internacional. Arrancamos.

Mea culpa con PGA Ocean’s 4

La semana pasada por un error de omisión (la rapidez cobra caro), no informé sobre el estado del PGA Ocean’s 4 tras Fiona. Me informa su director Carlos De Linares que, aunque hubo perdidas de árboles y alta salinidad en los greens de la costa, el campo está hábil y sin grandes daños. Buena noticia.

DR Open

Gran entusiasmo con este evento que va la semana próxima en Casa de Campo. Mis amigos de Argentina y de varios países que vienen ya preparando maletas y saqueta para el gran encuentro competitivo que organiza Rafael Canario junto a FEDOGOLF. Por alá estaremos.

Presidents Cup

Finalmente pasó lo que tenía que pasar, y el equipo de Estados Unidos se llevó la copa 17.5 a 12.5 puntos. El próximo compromiso internacional por equipos será la Ryder Cup 2023 en Roma.

Greg Norman negociando en Washington

The Shark estuvo por la capital estadounidense en reuniones con congresistas y políticos explicando en qué consiste el LIV Golf Series con el fin de lograr que el PGA Tour “le baje dos” al ataque al LIV, y también hacer notar que el Tour es prácticamente un monopolio.

Por cierto, Norman no va al QBE

Los organizadores del QBE Shootout (un evento que fundó y del que ha sido huésped desde 1989), le solicitaron no presentarse al evento que va en diciembre en el Gold Course at Tiburón Golf Club en Naples, Florida. Norman se mostró compungido, aunque no entiende la decisión. Recuerden que ese torneo es co organizado por el PGA Tour, así que creo que por ahí viene la cosa.

Torneo BM Cargo

La nueva fecha es 17, 18 y 19 de noviembre y reina un entusiasmo único. Ramses Atallah me comentó que “agradecía las muestras de respaldo recibidas ante la difícil toma de decisión de posponer un evento tan grande y tan complejo, y que el torneo viene “con esteroides”. ¡Mambo!

La federación sueca de golf expulsó a Henrik Stenson

Según ellos, su relación con el LIV Golf Series motivó su “afuereo”, aunque Stenson dijo que eso no iba a detener su apoyo y soporte al golf juvenil de su patria. Bien por él.

Nuevo evento del LPGA

Del 29 de junio al 4 de junio 2023 Michelle Wie-West será la huésped del Mizuho Americas Open que se jugará en el Liberty National Golf Club, NJ, y en el que, aparte de las PROS, habrá también una competencia simultánea entre 24 juveniles amateurs.

Augusta National con renovaciones hacia el Masters 2023

Le agregaron 40 yardas al hoyo 13 con la construcción de un nuevo tee de salida, lo cual cambiará sustancialmente la forma en que se ha jugado ese hoyo tradicionalmente. ¿Buscan menos eagles y menos birdies en ese par 5?