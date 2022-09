Fanático que atrapó pelota del jonrón 700 de Pujols abandonó el estadio tan pronto quedó oficializado el histórico souvenir

ENRIQUE PALATELLA

LOS ANGELES

Con Albert Pujols y Aaron Judge apuntando a jonrones históricos, ha habido mucho debate sobre cuál es la restitución adecuada por devolver una pelota de béisbol histórica.

De hecho, septiembre ya presentó dos ejemplos de fanáticos que fueron recompensados ??por atrapar una bola histórica, ya que un fanático en Tampa Bay recibió cuatro bolas firmadas y un bate firmado a cambio del primer jonrón de Triston Casas , mientras que el fanático que atrapó el de Judge. El jonrón número 60 recibió una recompensa que incluyó una reunión en la casa club con Judge, cuatro pelotas de béisbol autografiadas y un bate de juego firmado.

Una persona que aparentemente no está preocupada por ese discurso es el mismo Pujols.

Después de batear el jonrón No. 699 de su carrera en la tercera entrada del juego del viernes contra los Dodgers, Pujols aplastó el jonrón No. 700 en el cuadro siguiente, dos bolas que siempre servirán como monumentos a la hazaña histórica de Pujols. Y mientras que el aficionado que atrapó el jonrón 699 de Pujols devolvió la pelota, el aficionado que atrapó el jonrón número 700 abandonó el estadio tan pronto como se autentificó la pelota, algo que a Pujols no parece importarle.

“Los souvenirs son para los aficionados”, dijo Pujols después del partido. “No tengo ningún problema si se lo quieren quedar. Si quieren devolverlo, genial. Pero al final del día, no me enfoco en cosas materiales".

Esta no es la primera vez que Pujols expresa su desinterés en conservar un recuerdo de su viaje a 700. A principios de este mes, Pujols permitió que los fanáticos se quedaran con la pelota del jonrón 697 de su carrera, que llegó el 11 de septiembre contra los Piratas en PNC. Parque. Ese jonrón histórico lo hizo pasar a Alex Rodríguez por el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos.

“Es sólo una pelota de béisbol. Se merecen tenerlo. Salió del estadio de béisbol”, dijo Pujols entonces. “Jugamos este juego para los aficionados. Así que si quieren devolverlo o si quieren quedárselo, no tengo ningún problema con eso”.

Si Pujols decide que quiere recuperar la pelota, tal vez pueda intentar reclutar a DJ Kitty para que lo ayude a recuperarla.