Yoenis Céspedes: Regresé a jugar por satisfacción propia

SANTIAGO

Yoenis Céspedes tras dos años fuera del béisbol confesó que decidió regresar al juego por satisfacción propia, “me siento física y mentalmente en forma y mi familia está de acuerdo con que vuelva al terreno”.

Céspedes, quien actuó por última vez en Grandes Ligas con los Mets de New York en el 2020, confesó que “Simplemente lo hago para demostrarme a mí mismo que todavía puedo producir, no quizás al nivel de hace diez años, pero siento que lo puedo hacer”.

Piensa que si se mantiene saludable toda la temporada podrá ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible.

El veterano jardinero cubano que cumplirá 37 años el próximo 18 de octubre, viste la franela de las Águilas Cibaeñas por segunda vez, donde debutó como profesional al final de la temporada 2011-12.

“No estoy jugando aquí con el propósito que me vean y firmar contrato para retornar con algún equipo de Grandes Ligas, solo lo hago por amor a este juego”, precisó.

Tras agotar su primer día oficial de entrenamientos con las Águilas, Céspedes recordó su paso por liga dominicana hace diez años luego de firmar para los Atléticos de Oakland, en cuba disputó ocho campañas con los Alazanes de Granma.

“Me gusta lo que veo, tendremos un buen equipo, pienso que la temporada será interesante, me gusta la rivalidad con que se juega aquí, especialmente la de Águilas y Licey “comentó.

Céspedes aseguró que estará listo para jugar en los jardines de las Águilas desde el primer día de temporada, el 15 de octubre próximo.



Ovalles espera buen impacto con Céspedes

Por otro lado, el Gerente General de los aguiluchos, Ángel Ovalles, declaró que visualiza a Yoenis Céspedes como un bateador sólido en la parte media de la alineación, que podrá impactar a la liga dominicana y a la afición del béisbol.

“Es un hombre aún joven, 37 años, creo que él puede darnos una temporada parecida a la que nos dio Manny Ramírez, cuando vino de regreso a las Águilas con una edad aproximada de 40 años“.