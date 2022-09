Miguel Andújar es colocado en asignación por los Yankees de Nueva York

AP

NUEVA YORK

Los New York Yankees designaron para asignación al dominicano Miguel Andújar, una decisión que muchos querían ver con el fin de que dicho pelotero tuviera mejores oportunidades.

Miguel Andújar anteriormente le pidió cambio a Los Yankees de New York porque no quería pasar más tiempo en Ligas Menores a pesar de tener buenos números y el talento de jugar en Las Grandes Ligas. Sin embargo, el equipo no lo cambió en la fecha límite de cambios ni tampoco lo designaba para asignación.

Este jueves 22 de septiembre del 2022 cuando faltan menos de dos semanas para culminar la temporada regular de la MLB 2022, Los Yankees lo designaron para asignación por primera vez en su carrera. Ahora le espera un plazo de 7 dias en waivers, si no es reclamado por otro equipo, tiene la opción de volver a Ligas Menores o declararse agente libre.

En caso de que un equipo lo reclame, tiene que hacerse cargo de su salario restante en la temporada y del próximo arbitraje salarial, además, podrían enviar un jugador a ser nombrado más tarde a Los Yankees para concretar el cambio por Miguel Andújar.

Andújar de 27 años, 6′0 pies de estatura y 211 libras es un jugador utility con mucho por brindar en Las Mayores, el apodado “Papa” está bateando .229 con 22 hits, un jonrón, 8 carreras impulsadas y 9 carreras anotadas en 27 juegos esta temporada.

A lo largo de sus seis temporadas (irregulares) en Las Mayores, Andújar ha jugado en la tercera base, primera base y en los jardines, además, de por vida tiene un promedio de bateo de .273, 256 hits, 35 jonrones, 122 carreras impulsadas y 117 carreras anotadas.