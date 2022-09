“Mi mayor trofeo son mis jugadores”

Marcos Nivar

Santo Domingo

El legendario dirigente del baloncesto dominicano, Fernando Teruel fue confirmado como inmortal del deporte para la clase 2022, la cual será efectuada el domingo 13 de noviembre en el auditorio del pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, indicó que el trofeo más grande de su carrera lo recibe a diario con el cariño y respeto que le ofrecen sus jugadores.

”Cuando me ven en la calle o en las canchas y me dicen lo mucho que ha influido mi persona en sus vidas, ese precisamente es el trofeo más grande de mi carrera, es un trofeo diario y de gran valía para mí”.

Teruel, se unirá al nicho de los inmortales de República Dominicana en calidad de propulsor y se unirá al editor deportivo del Listín Diario, Héctor J. Cruz y al ex lanzador de Grandes Ligas, Efraín Váldez.

Doble Satisfacción

“Dios me ha bendecido, porque este año me inmortalizan en mi ciudad natal de La Vega y también llega la inmortalidad al deporte nacional. Es la mayor satisfacción que cualquier deportista pueda sentir y agradezco a Dios, a la vida y a todos los deportistas que me han acompañado en este camino”.

Teruel, quien tiene en su hoja de vida, la peculiaridad de haber dirigido la selección nacional de baloncesto en categorías, como mini benjamín, superior y máster en la rama femenina y masculina, afirmó que en más de 5 décadas de trabajo en el baloncesto, nunca ha buscado méritos ni reconocimientos, sino servir de instrumento formativo para hombres y mujeres a través del deporte.

“Yo nunca soñé estar en el Salón de la Fama, ni mucho menos, tampoco he trabajado para beneficios económicos, me retiré muy temprano del juego para dedicarme a enseñar, porque el deporte es un instrumento para construir una patria mejor”, dijo un emocionado Teruel.

El primer título importante que Teruel abrazó como dirigente fue con la provincia de La Vega, en el año 1974 en el Torneo Escolar.

Un año después en 1975, Teruel fue campeón en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional con los Astros de Montecarlo y al que califica como un logro fundamental en su carrera, porque con apenas 23 años hizo historia en el basket capitalino.

“Este campeonato fue muy importante en mi carrera, porque me abrió las puertas para todo lo demás, quizás si el resultado era diferente no sería hoy Fernando Teruel, sino uno más en La Vega”.

El nativo de La Vega, también dijo sentirse altamente privilegiado de compartir la inmortalidad deportiva con figuras como Frank Krawinkel, Faisal Abel y Humberto Rodriguez, quienes han sido una fuente de inspiración en su carrera.

Agradecido

Teruel, agradeció al club Mauricio Báez en el marco de la celebración de su 59 aniversario por la oportunidad que recibió de la directiva del club a principios de los 80 para trabajar con un grupo de jóvenes desconocidos por un período de dos años, que más adelante consiguió tres campeonatos en cuatro series finales.

“El Mauricio Báez me regaló los momentos más bonitos de mi vida y poder ayudar al desarrollo de jugadores del club como Boyón Domínguez, Ramón (Montante) Castillo, Roberto Abad, Jesús –Chu- Mercedes, que más adelante formaron parte de la selección nacional fue algo muy especial”, dijo Teruel.