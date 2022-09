Cambio de Normas

TONY PIÑA CAMPORA

Nuevas reglas para el béisbol de grandes ligas a implementar en las próximas temporadas. Dos son intrascendentes: agrandar el tamaño de las bases y restringir la aplicación de las formaciones defensivas. Esta surge para limitar una exageración en la aplicación de mudar a los defensores según sea la naturaleza del bateador a enfrentar. No han sido pocas las veces que su aplicación fracasa al lograrse el hit. Esa estrategia fue creada en los años cuarenta por el dirigente Lou Boudreau tratando de detener el sistemático ataque de Ted Williams. No sirvió de nada, considerado el bateador más completo que se ha producido en la historia del juego, Williams mantuvo su efectividad.

La tercera tiene sus bemoles, ponerle un reloj al lanzador para que haga sus envíos atenta con uno de los encantos del béisbol; no tener reloj. Más peligrosa es la que intenta limitar los lanzamientos del pitcher a cinco. ¿Qué quiere decir?, ¿una base por bolas con tres envíos fuera de la zona o un ponche con dos strikes? Eso sería desastroso.

Todo ese afán consiste en acelerar el juego, interpretan que es muy lento y el mundo de hoy va más rápido y por eso ha ocurrido un descenso en la asistencia a los estadios. No hay más ciego que el que no quiere ver, esa lentitud es muy provechosa para la televisión y las redes sociales, y es la razón del extraordinario aumento de los ingresos por ese concepto. Convierte en activo un pasivo al llenar los espacios vacíos de esos medios. Baja la asistencia y suben los ingresos, eso no ocurre por magia y tiene razones que no se reflejan en las encuestas. El béisbol es un deporte lento para las personas lentas de pensamiento.

En el descenso de la asistencia se debe tomar en cuenta el costo de un juego. Es un deporte caro, necesita mucho material para efectuarlo; montón de bolas, guantes, bates, cuatro árbitros

El cambio de muchas de esas reglas obedece a la simpleza con que se interpretan las situaciones, pero no creo que afecten tanto como la del bateador designado, que a la larga fue positiva.