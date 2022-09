Privilegio y alta distinción

Héctor J. Cruz

Han pasado 3 días desde que la noticia se hizo pública, tiempo suficiente para asimilar el hecho y brindarle un poquito de reflexión.

Se trata de haber sido elegido para formar parte del selecto grupo de deportistas que conforman lo que se llama Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano que preside el Dr. Dionisio Guzmá.

Es una alta distinción hacia mi persona, un acontecimiento histórico que inspira y compromete aún más mi larga carrera de periodista deportivo, iniciada en los años 70.

Cinco décadas durante las cuales he convivido plenamente con el deporte nacional y mundial, y que me ha servido de marco referencial para definir los mejores valores y los más provechosos beneficios de la actividad deportiva.

Porque el deporte no es solo entretenimiento. También es salud, es formación de personalidad y educación, es conocer los más auténticos valores del ser humano, es amistad y fraternidad. Es aprender a ganar y perder, porque así es la vida, una eterna batalla por la sobrevivencia.

Para miles de atletas y dirigentes también es un camino real para crecer en lo personal, lo familiar, lo económico y lo social.

Eso ha sido el deporte para mí y le estoy agradecido a él, si es que puedo tener alguna licencia para “personificarlo”.

Estoy agradecido de quienes me dieron el visto bueno en el Comité Permanente del Pabellón de la Fama por tan alta distinción. Y agradezco las inmensas muestras de afectos que he recibido en estos días de amigos, familia, fanáticos, colegas, de aquí y de allá.

Ingreso al Pabellón como Inmortal, en calidad de Propulsor bajo la sombrilla de mi actividad periodística y me uno a un selecto grupo de nombres de la prensa deportiva nacional pasada y presente que ya están allí.

Durante casi 50 años he hecho muchísimas cosas de la actualidad y de la historia,y me siento más que satisfecho, sabiendo, además, que me queda todavía un largo camino por realizaciones y aportes. Posiblemente hasta donde me lo permitan la sociedad y la propia vida.

Por hoy lo dejo ahí, con mi agradecimiento por esta elección. Y luego seguimos, cuando esté un poco más cerca la fecha del domingo 13 de noviembre, día de la exaltación.

Y que nadie me pregunte ahora cómo se debe comportar un “Inmortal”, qué cosas debe cambiar en su conducta, si debe ser igual de simpático o igual de gruñón. ¿Usted qué dice?

MOVIMIENTOS: Los Piratas de Pittsburgh reclamaron al lanzador Junior Fernandez, que había sido colocado en waiver por los Cardenales de San Luis. Este año, Fernandez tuvo 13 juegos de relevo en San Luis, efectividad de 2.93.. ¿ Por qué le dieron para fuera?.. Vaya usted a saber… Teoscar Hernandez, de Toronto, está en lista de paternidad, e igualmente Josh Donaldson, de los Yanquis..Max Scherzer, de los Mets, fue colocado inactivo por 15 días..Eso es mala noticia para el equipo de Nueva York…Los Mets, de otro lado, pusieron para asignación al pitcher RD Adonis Medina… Y los Mellizos de Minnesota firmaron al pitcher Juan Minaya, quien estaba en la agencia libre.

PELOTA LOCA. Ayer, en el primero de un doble juego ante Minnesota, inning 12, los Yanquis tenían hombres en tercera y segunda, dos outs, y al bate el venezolano Oswalt Cabrera, bateando para .170 y cero hit en sus últimos 25 turnos..Además, tenia de 5-0 en el juego..¿Emergente? Nada de eso, en cuenta de 1-2 logró buen contacto, la bola se coló entre tercera y short para decidir el triunfo 5 por 4…Aaron Judge había pegado su jonrón 55 más temprano, y va rápido hacia los 60.. Suma 118 empujadas y ya pueden entregarle el premio MVP..En la tarde también, el japonés Shohei Ohtani pegó su jonrón 33 y sigue sumando… Chris Bassitt, de los Yanquis, fue ganador ayer y tiene 13-7 y 3.24…. Los Bravos vencieron a Oakland 7 por 3, y el ganador fue Spencer Strider, una de las estrellas del año. Tiene 10-4 y 2.69… Los Mets y los Bravos siguen en un empate técnico, pegaditos…