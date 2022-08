Comprando el futuro

Héctor J. Cruz

El mercado de Grandes Ligas sigue cambiando en forma acelerada. Parece ser que los equipos tienen demasiado dinero sobrante y no encuentran en qué invertir. Deciden, en esa línea, comprar el futuro de sus jugadores jóvenes y apostar a su calidad actual, a su edad y lo que proyectan a largo plazo.

Y esto es curioso porque en medio del lío del dopaje de Fernando Tatis Jr., los Marineros de Seattle le extienden un pacto de US$210 millones de dólares al jardinero Julio Rodríguez, un muchacho de 21 años nativo de Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

Eso significa, además, que una vez estudiada su personalidad y su enfoque al béisbol, deciden que reúne las herramientas para ser figura del club por los próximos 8 o 10 años.

Asumiendo un punto de vista optimista, Julio asume un pacto por esa cantidad de dinero y presenta varios records económicos:

Es el contrato más caro para jugadores que no han completado siquiera un año de servicio en Grandes Ligas. Otros que han sido beneficiados son Wander Franco, de Tampa, de 11 años y US$182 millones, Ronald Acuña Jr., venezolano de Atlanta, 8 años y US$100 millones, Michael Harris, jardinero de Atlanta, 8 años y US$72 millones, el cubano Luis Robert, de White Sox, 6 años y US$50 millones y Eloy Jiménez, dominicano de White Sox, 6 años y US$43 millones.

Fue firmado en 2017 por la suma de casi un millón y procede de la academia de beisbol MB de Santiago que posee el empresario y deportista Micalo Bermúdez.

El contrato firmado ahora por US$210 millones corre hasta el 2029 con opciones hasta el 2034 que puede llevarlo a más de 400 millones.

Este año, Julio tiene 111 juegos celebrados promedio en .264, 21 jonrones, 65 empujadas, suma 23 robos de bases en 29 intentos, OBP de .325 con 31 bases por bolas y 126 ponches (proporciones feas, además, pero ese renglón de selectividad y dominio de la zona de strike se mejora con el tiempo).

El joven dominicano entra a un grupo élite de los jugadores más caros de MLB. Incluye a Mookie Betts de los Dodgers con 365 millones, Mike Trout, Angelinos, 360 millones, Francisco Lindor, de los Mets, 341.0, Tatis jr., San Diego, 340.-

Desde luego, en esa familia ya no hará problemas económicos, hasta el fin de sus días.

EN LA CIMA: El sábado, el lanzador Sandy Alcántara tuvo una nueva salida de calidad y un chin más. Tiró juego completo de una carrera a los Dodgers en una victoria de los Marlins 2 por 1. Alcántara permitió 6 hits y tuvo 10 ponches y su marca de la temporada mejora a 12-6 y 2.13 de efectividad. En 185.2 innings ha aceptado solo 136 hits, con 167 ponches, 4 juegos completos y una blanqueada. Se supone que mantiene el primer lugar para la disputa del premio Cy Young.

EL JAPONÉS: Shohei Ohtani, el japonés de los Angelinos, no hace caso al feo record del equipo. El sábado tomó el montículo ante Toronto y los llevó a triunfo de 2 por 0. Lanzó 7 entradas de 2 hits, una base y 9 ponches. Su record se colocó en 11-8 y 2.67. Y ayer domingo, se quedó en la alineación, nada de descansar. Pegó de 4-3 con su jonrón 28 y 77 empujadas. Por algo le dicen El Fenómeno Japonés.

DOS MÁS: Los Yanquis ahora son un equipo más o menos común y corriente, muy distinto al de los 3 primeros meses. En los últimos días ganaron 5 seguidos, pero nadie se alarme que eso no les dura mucho. Perdieron sábado y domingo ante Oakland y perdieron por varias semanas al zurdo Nestor Cortés, lesionado. Además, siguen sin batear, y la mayoría de sus carreras llegan por la vía del jonrón. Y otro punto: a largo plazo se ha venido a comprobar sus debilidades en la receptoría, Josh Donaldson, el antesalista, no batea y lo tienen de 3er bate (parece que el gerente ha dicho al manager que deben justificar sus 25 millones). Pero Donaldson debe permanecer más en la banca, o como 8vo. bate, no en mitad de la alineación. Y tienen el caso de Aaron Hicks, a quien se le olvidó batear, y ahora es “out vestido de pelotero”. Los Yanquis siguen en problemas, aunque ya no se hace tanto ruido con eso.

DE INTERÉS: Colorado superó a los Mets ayer 1 por 0 con el pitcheo de Germán Márquez, quien trabajó 7 entradas de 1 hit. Max Scherzer estuvo del otro lado, siendo el perdedor. Scherzer laboró 7 innings también, 4 hits, 1 carrera y 11 ponchados. Presenta marca de 9-4 y 2.27 de efectividad. El sábado, los Mets hicieron un juego de veteranos “old timers”, y allí estuvieron varios dominicanos, incluyendo a José Reyesy Bartolo Colón. Este último estuvo lanzando y se mantiene en forma y prometió que muy pronto “anunciará su retiro”. En la ocasión, los Mets retiraron el número 24 del legendario Willie Mays, quien jugó para ellos los dos últimos años de su carrera en los 70. Mays tiene 91 años de edad, pero no asistió al evento por haber sido operado de cadera recientemente. Fue representado por su hijo Michael.