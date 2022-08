Más sancionados

Héctor J. Cruz

Siguen las noticias alrededor de peloteros dominicanos sancionados por dopaje.

Este jueves llegó la sanción para 6 peloteros, tres dominicanos, dos venezolanos y un mexicano.

Los tres dominicanos pertenecen a la Dominican Summer League, que es la liga que reúne a representantes de las 30 organizaciones y que desarrolla un torneo de varios meses a mediados de año. Ese evento se desarrolla en los estadios de cada organización, en el Distrito y el interior.

Es costumbre que cada año aquí se descubran dopaje, y hace mucho siempre cada temporada las sanciones abundan.

¿Por qué? Se supone que si están aquí están bajo la mirada de MLB, pero también van a sus hogares los fines de semana, ven a amigos, a sus entrenadores de antes, y ahí cualquier cosa puede pasar. La fiesta sigue.

CARTA: Sobre el tema de Fernando Tatis Jr., remito en esta ocasión varias cartas (en el impreso y en el digital), de personas calificadas. También, mas adelante presento planteamientos de distintos galenos especialistas en el tema que se han manifestado al respecto:

FERNANDO DHIMES, DE FORTH WORD, TEXAS:

Saludos Sr. Héctor J. Cruz, espero este bien de salud, y felicitarle por su tan leída columna deportiva.

He querido escribirle para cuestionar sobre el comportamiento que últimamente estan presentando , tanto dentro como fuera del campo nuestros embajadores del baseball. Da pena que siendo un pais tan pequeño con una presentacion de beisbolistas tan amplia en grandes ligas y ligas menores. Estemos apostando a matar la gallina de los huevos de oro de los Jovenes que quieren buscar firmar con algun equipo..

Es lamentable que en los últimos 5 años hemos estado en la opinion pública en casos de esteroides, violencia familiar, comportamiento de personalidad, celulares en los bolsillos y demas; llegará un momento en que los dueños de equipos de MLB no querran invertir tanto dinero en los prospectos dominicanos porque seria como sacarse la loteria, tanto en el desempeño de su carrera como tambien del comportamiento.

Daría pena que en algun momento, los equipos decidan cerrar sus campos de entrenamientos en RD e irse a otros países, no esta muy lejos de que suceda, y por ahi viene caminando el draft internacional de firmas de jugadores extranjeros.

De igual modo me urge un cuestionamiento muy grande sobre los cuadrangulares que los peloteros dominicanos le conectan a sus compatriotas que son pitchers.

¿Habría cierta diferencia o parcialidad al momento de enfrentarse bateadores y pitchers dominicanos entre si?, como esta el comportamiento del pelotero dominicano cualquiera dudaría”

Dr. JOSE ASILIS

Soy un lector asiduo de su columna, tengo la percepción de que es muy leída y posee impacto. Por eso me animo a escribirle con respecto al caso Tatis Jr.)

El caso Tatis Jr. ejemplifica graves males de nuestra sociedad. Por un lado, la inobservancia de unos reglamentos sobre el consumo de sustancias prohibidas para lo cual el pelotero y sus colaboradores son educados continuamente, incluyendo prevención y sanciones, desde sus primeros pasos dentro de MLB; por el otro, lo habitual que es el consumo de estas sustancias por el atleta dominicano para mejorar el rendimiento, cuyas raíces se localizan en la obtención de las mismas sin prescripción médica y aplicadas desde la temprana adolescencia en “academias” que operan sin control alguno tratando a potenciales prospectos como reses. La reacción a la sanción de Tatis Jr predice que el problema continuará: sus familiares y otros influyentes alegan discriminación y pena excesiva, mientras que nadie se da por aludido de lo que subyace en el mundo del beisbol dominicano pre-MLB.

Recomendaciones: (a) Para Tatis Jr y su entorno, mostrar un verdadero arrepentimiento, hacer un “media tour” nacional e internacional que lo convierta en portavoz de lo que es una conducta indebida -su carrera apenas comienza y puede enderezarla (Alex Rodríguez tenía alto valor de mercado cuando iban a publicar un libro sobre él relacionado con estas drogas); se hizo un gran trabajo mercadológico, quizás algún arreglo económico y reanudó su carrera; lo que pasó después fue producto de otra cadena de errores generadas por él mismo, unida al declive de sus facultades físicas, que culminó con la suspensión de un año, enterrando definitivamente sus posibilidades de ingresar al Salón de la Fama); y (b) Es al Estado que le corresponde intervenir urgentemente en este asunto.

Hasta donde tengo conocimiento, no existe un estudio científico que analice el impacto económico y social que ha tenido la industria del beisbol afiliada a MLB, pero el sentido común infiere que ocupa uno de los renglones más importantes de nuestra economía. Se habla de cifras billonarias en dólares. El establecimiento de academias de beisbol en la República Dominicana ha insertado dentro de estándares socioeconómicos medios a cientos de jóvenes y miles de familiares marginados, gracias a una educación integral, mejor alimentación y alta remuneración. En consecuencia, no es al presidente como representante del Estado quien tiene que tomar la iniciativa; más bien serían personas como el Comisionado de Beisbol, legisladores, académicos, salubristas, comunitarios, etc., todos coordinadamente, que hagan propuestas concretas y aplicables para remediar esta situación, pero eso sí: apartarlos si hay conflictos de interés, pues lamentablemente estamos contaminados de esa situación en todos los niveles de la sociedad.

Uds., los periodistas, si es que se lo permiten, inicien una investigación a fondo de lo que sucede en esa “trata de niños y adolescentes” desde los operadores de “academias” y scouts hasta las autoridades cómplices o indiferentes. Aportarán así a la preservación y crecimiento de esta industria que beneficia a todo el pueblo dominicano.

Atentamente, DR. JOSE ASILIS ZAITER.

Estimado Hector; Una vez mas uso tu espacio, porque la controversia alrededor del caso Tatis Jr. durara por mucho tiempo, y debido a la categorica aseveracion hecha por el Sr. Stanly Javier de que yo estoy equivocado, basado en el argumento de "el hecho de Fernando Tatis Jr. haber usado una substancia que esta prohibida segun el "protocolo de firmado por los duenos de equipos, el Sindicato de Peloteros Profesionales, y LMB"; sin importar la cantidad"; no deja de ser absurda. Porque lo digo? Pues no creo, que exista esa clausula en dicho acuerdo, y entiendo que si se incluyo, se hizo basado en aquellas substancias que pueden ser usadas de forma Parenteral (intramuscular o Indovenosa), Inhaladas, o ingeridas. El sindicato de peloteros profesionales, no creo que hayan sido bien asesorados por sus abogados al respecto, y en su afan de ser mas papistas que el papa y predicand una moral en el calzoncillos" queriendo aplicar en todos los terminos una justicia punitiva, sin saberlo, se hicieron el Hara-Kiri.

Toda Ley, tiene sus clausulas, y en asuntos medico legales, como en la justicia en general, existen en todo crimen o delito las "situaciones atenuantes". Me forme en Justicia Criminal aqui en Estados Unidos, conozco un poco de ocmo opera el sistema de Justicia Criminal de este pais, y en mi trabajo, como Mental Health Professional, he tenido de pacientes a decenas de ex-convictos y convictos. Le digo esto al Sr. Stanly Javier, porque el hecho de que ellos (me refiero al sindicato de peloteros profesionales), a la hora de firmar dichos protocolos, los haya movido mas la verguenza ajena o la pasion, que el sentido comun y la inteligencia emocional: no justifica las arbitrariedades que fundamentas en ese protocolo mostrenco, se estan cometiendo. El Sr. Javier en lugar de tomar piedras en sus manos, como lo han hecho Pedro Martnez y otros, que fueron mas maduros o talvez mejor asesorados, en sus dias activos, para lapidar a un joven como Tatis Jr.; lo que deberia hacer es invitar al sindicato a promover una relacion de dichos protocolos, y establecer que antes de aplicar una justicia punitiva, suspendiendo a un pelotero de manera arbitraria; sea un panel de medicos independientes, psicologos, y expertos en substancias prohibidas, quienes revisen el caso, investigando exhaustivamente, las circunstancias atenuantes, y el grado de intencionalidad o proposito que pudo tener el individuo para hacer el uso de dicha substancia.

Existen muchos peloteros en retiro, cuyas causas de abandono de la práctica atlética se debio a las secuelas del uso de esteroides, muchos de ellos, por recomendacion de sus facultativos. Yo trate a dos ex peloteros profesionales en San Pedro de Macoris, uno de ellos llego a brillar en las grandes ligas, el otro se quedo a nivel ligas menores, cuyas lesiones se debieron a desgaste en los Maeolos (perdida de masa osea). Con esto, no deseo aludir a nadie en especifico, pero, muchas ex estrellas que nucna fueron atrapados haciendo trampas, y se llenan la boca lanzando ataques en contra de Tatis Jr., hoy sus huesos desgastados (osteporosis), testifica, que en durante su vida como peloteros activos, fueron unos tramposos.

En conclusión: La Asociación de Peloteros Profesionales, en lugar de agachar la cabeza como simples esclavos serviles, deberian buscar la manera de revisar esos protocolos y no ser enemigos de su propia clase.

Atte.

Dr. Adolfo Suarez, MD, MHP, MCN, NHC, MHA, MCJA.

DR. DANTE SILVESTRE:

Buenas tardes distinguido periodista. Quien se dirige a usted: DR. Dante Silvestre, médico-Abogado lo hago con el propósito de que algún día la MLB tendrá que reconsiderar algunas sanciones que se vienen aplicando por el uso de una larga lista de insumo médicos que en muchas ocasiones lo usan no para el uso especifico del mismo sino para conseguir mayor rendimiento como suele suceder en varias vacaciones en otras no, por tanto en el caso específico de TATIS JUNIOR no aplica tal rendimiento puesto que él no ha jugado todavía con esta sustancia ni ha tenido la INTENCION puesto que no lo ha necesitado como es el caso de otros que están en la postrimería de su carrera con pobres numeritos. La MLB tiene prohibido todos los esteroides, hidrocortisona, prednisona, dexametasona entre otros que la mayoría están en casa de muchos de nosotros como antigripal, antialérgico en jarabe o crema, pero la percepción de la gente se expresa como si se tratara de una sustancia controlada por la DNCD, quiero que sepan que todos los medicamentos para asmáticos están prohibidos ya se albuterol, salbutamol, salcrymol. Finalmente quiero decir que este jugador si uso ese medicamento no fue con la intención de sobre salir porque el no ha tenido temporadas malas aun con lesiones.